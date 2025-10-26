Madrid vence al Barcelona en el Clásico; así avanzan las posiciones de LaLiga

El Real Madrid se impuso por 2-1 al FC Barcelona en el Clásico disputado el 26 de octubre de 2025 en el Santiago Bernabéu, lo que le permitió ascender a la cima de LaLiga.

Con este resultado, el equipo de Xabi Alonso alcanzó los 27 puntos, desplazando al Barcelona al segundo lugar con 22 unidades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Primer tiempo: dominio madridista

El encuentro comenzó con intensidad desde el primer minuto. A los 21 minutos, Kylian Mbappé abrió el marcador para el Real Madrid.

El Barcelona respondió rápidamente y, a los 37 minutos, Fermín López empató el partido con un remate de cabeza tras un centro de Marcus Rashford.

El Real Madrid no tardó en reaccionar y, a los 42 minutos, Bellingham aprovechó un pase de cabeza de Éder Militão para poner nuevamente al Madrid al frente.

Ante todo pronóstico; Así fue el partido entre Real Madrid vs. Toluca [VIDEO] El Real Madrid hizó un excelente 2024 con el trofeo de la Copa Intercontinental, donde ganó cuarto campeonato del año al vencer a los Tuzos del Pachuca.

Segunda parte: tensión y polémica

En la segunda mitad, el Real Madrid dominó la posesión del balón, mientras que el Barcelona buscaba el empate con rápidos contraataques.

A los 52 minutos, el árbitro sancionó un penalti a favor de los merengues por una mano de Eric García dentro del área. Kylian Mbappé ejecutó el penalti, pero el portero Wojciech Szczęsny detuvo el disparo.

A pesar de la oportunidad desperdiciada, el Madrid mantuvo la ventaja y logró controlar el ritmo del partido hasta el pitido final; no obstante, en el últimos minutos se dio la expulsión de Pedri, dejando a los catalanes con uno menos.

La tabla de LaLiga tras el resultado del Clásico

Tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona, la clasificación de LaLiga queda de la siguiente manera:



Real Madrid 27 puntos Barcelona 22 puntos Villarreal 20 puntos RCD Espanyol 18 puntos Atlético de Madrid 16 puntos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.