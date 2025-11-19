Los 8 jugadores sin los que Pumas enfrentaría el play in de la Liga MX contra Pachuca

Pumas dio la sorpresa en la última jornada del Torneo de Apertura 2025 al derrotar a Cruz Azul y colarse al play in de la Liga MX en donde enfrentará a Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. Sin embargo, ante esa buena noticia llegó un quita risas muy rápido, pues los del Pedregal llegarán más que mermados a dicho duelo definitivo para avanzar a la siguiente fase de esta eliminatoria y buscar un lugar en la Liguilla por el título.

Pumas no contará con 8 jugadores en posiciones clave para medirse ante Pachuca el próximo jueves, esto se debe a lesiones y convocatorias por fecha FIFA.

Jugadores que no estarían con Pumas para jugar el play in

Pumas tiene a 5 futbolistas seleccionados por distintos combinados nacionales para la fecha FIFA de noviembre, además de dos piezas clave en el ataque que han perdido por lesión que ya no verán acción lo que resta del certamen y un jugador suspendido:

Los jugadores seleccionados de Pumas terminaron su llamado en distintas selecciones este martes, sin embargo, FIFA recomienda que si vieron acción no participen en juegos de liga sin haber pasado al menos 72 horas, dichos miembros del plantel de la UNAM son:

Pedro Vite (Ecuador)

Álvaro Angulo (Colombia)

Jorge Ruvalcaba (México)

Ángel Azuaje (venezuela)

Keylor Navas (Costa Rica)

Por lesión Pumas perdió a:



José Juan Macías

Guillermo Martínez

Caso aparte es el de Adalberto Carrasquilla, el "Coco" además de haber sido seleccionado por Panamá, tiene una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que de haber estado disponible no podría jugar con Pumas ante Pachuca.

¿Cuándo se juega el Pumas vs Pachuca en el play in?

El partido correspondiente a la llave del play in entre el equipo 9 y 10 de la clasificación general del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX se jugará el jueves 20 de noviembre en punto de las 19:00 horas y tendrá como sede el Estadio Hidalgo en Pachuca, donde los Tuzos reciban a Pumas en busca de jugar contra el perdedor del juego entre el 7 y 8 que mide a Bravos de Ciudad Juárez ante los Xolos de Tijuana.

Con un plantel tan corto, los de UNAM saldrán a este duelo en calidad de víctimas, pues Pachuca cuenta con plantel completo, juega en casa y estrenarán entrenador.

