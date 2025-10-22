¡Nadie se los quiere perder! Partidos y horarios de la semana 8 de la NFL 2025

Nos acercamos a la mitad de la temporada en la NFL y los partidos comienzan a ser cada vez más decisivos. Ya conocemos los detalles para la semana 8 y tenemos juegos que millones de personas esperan con emoción.

Y es que la temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas en todos los sentidos, desde los líderes momentáneos hasta algunas decepciones inesperadas, aunque en la semana 8 todos están en el momento correcto de enmendar el camino o, en su defecto, empeorarlo.

Juegos de la semana 8 de la NFL

Es así que hay una gran cantidad de partidos para este fin de semana que pondrán a prueba a los mejores atletas del mundo, el calendario completo es:

Jueves 23 de octubre



Minnesota Vikings vs Los Angeles Chargers / 18:15 horas

Domingo 26 de octubre

Miami Dolphines vs Atlanta Falcons / 11:00 am

New York Jets vs Cincinnati Bengals / 11:00 am

Cleveland Browns vs New England Patriots / 11:00 am

New York Giants vs Philadelphia Eagles / 11:00 am

Buffalo Bills vs Carolina Panthers / 11:00 am

Chicago Bears vs Baltimore Ravens / 11:00 am

49ers San Francisco vs Houston Texas / 11:00 am

Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints / 14:05 pm

Dallas Cowboys vs Denver Broncos / 14:25 pm

Tennessee Titans vs Indianapolis Colt / 14:25 pm

Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers / 18:20 pm

Lunes 27 de octubre



Washington vs Kansas City / 18:15 pm

Es así que tenemos una cartelera llena de grandes partidos en donde los aficionados tendrán una tarea difícil al decidir cuál partido querrán seguir, aunque los platillos estelares son imperdibles.