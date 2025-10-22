¡Nadie se los quiere perder! Partidos y horarios de la semana 8 de la NFL 2025
Estamos ante una de las jornadas más emocionantes de la NFL, con varios partidos que serán clave rumbo a los playoffs.
Nos acercamos a la mitad de la temporada en la NFL y los partidos comienzan a ser cada vez más decisivos. Ya conocemos los detalles para la semana 8 y tenemos juegos que millones de personas esperan con emoción.
Y es que la temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas en todos los sentidos, desde los líderes momentáneos hasta algunas decepciones inesperadas, aunque en la semana 8 todos están en el momento correcto de enmendar el camino o, en su defecto, empeorarlo.
Juegos de la semana 8 de la NFL
Es así que hay una gran cantidad de partidos para este fin de semana que pondrán a prueba a los mejores atletas del mundo, el calendario completo es:
Jueves 23 de octubre
- Minnesota Vikings vs Los Angeles Chargers / 18:15 horas
Domingo 26 de octubre
- Miami Dolphines vs Atlanta Falcons / 11:00 am
- New York Jets vs Cincinnati Bengals / 11:00 am
- Cleveland Browns vs New England Patriots / 11:00 am
- New York Giants vs Philadelphia Eagles / 11:00 am
- Buffalo Bills vs Carolina Panthers / 11:00 am
- Chicago Bears vs Baltimore Ravens / 11:00 am
- 49ers San Francisco vs Houston Texas / 11:00 am
- Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints / 14:05 pm
- Dallas Cowboys vs Denver Broncos / 14:25 pm
- Tennessee Titans vs Indianapolis Colt / 14:25 pm
- Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers / 18:20 pm
Lunes 27 de octubre
- Washington vs Kansas City / 18:15 pm
Es así que tenemos una cartelera llena de grandes partidos en donde los aficionados tendrán una tarea difícil al decidir cuál partido querrán seguir, aunque los platillos estelares son imperdibles.
