Días de los partidos de la Serie Mundial 2025 Blue Jays vs Dodgers
Los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers jugarán por primera vez los partidos de la Serie Mundial 2025 por el título de las grandes ligas de la MLB.
¡Playball! El pasado lunes se d Serie Mundial 2025 efinió la Serie Mundial 2025, el Clásico de Otoño ya tiene a sus dos protagonistas que harán vibrar los diamantes del Rogers Centre y el Dodger Stadium a partir de esta semana cuando los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers se enfrente para definir al nuevo campeón de las Ligas Mayores.
La Serie Mundial 2025 comenzará el próximo viernes en el patio de los Toronto Blue Jays y por lo menos tendremos 4 juegos de gran nivel que seguro deleitarán a propios y extraños del llamado “rey de los deportes”.
Día y hora de los partidos de la Serie Mundial 2025
Los 7 juegos (en caso de haberlos) de la Serie Mundial 2025 se jugarán en las siguientes fechas y horas:
- Juego 1: Dodgers vs Blue Jays. Viernes 24 octubre, 6:00 pm Rogers Centre
- Juego 2: Dodgers vs Blue Jays. Sábado 25 octubre, 6:00 pm Rogers Centre
- Juego 3: Blue Jays vs Dodgers. Lunes 27 octubre, 6:00 pm Dodgers Stadium
- Juego 4: Blue Jays vs Dodgers. Martes 28 octubre, 6:00 pm Dodgers Stadium
- Juego 5 (*) Blue Jays vs Dodgers. Miércoles 29 octubre. 6:00 pm Dodgers Stadium
- Juego 6 (*) Dodgers vs Blue Jays. Viernes 31 octubre. 6:00 pm Rogers Centre
- Juego 7 (*) Dodgers vs Blue Jays. Sábado 1 noviembre. 6:00 pm Rogers Centre
¿Dónde ver los partidos de la Serie Mundial 2025?
Los 7 partidos en caso de haberlos o por lo menos los 4 primeros de la Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers serán transmitidos a través de los canales de paga ESPN y FOX mismo que si tienes Totalplay están incluídos desde el paquete más sencillo.
También podrás ver estos duelos en Disney+
Dodgers por el bicampeonato de la Serie Mundial 2025
Los Angeles Dodgers comandados por el japonés que probablemente sea el mejor pelotero del mundo, Shohei Ohtani, buscan ser bicampeones de la MLB. La temporada pasada el equipo angelino llegó a la 120ª edición del Clásico de Otoño para enfrentar a los favoritos Yankees de Nueva York en una serie dominada casi por completo por los “Blues” que le arrebataron el título a los neoyorquinos al ganar al Serie Mundial por 4 juegos a 1.
Ahora los Dodgers buscarán repetir la hazaña y derrotar a los Blue Jays de Toronto para convertirse en bicampeones de la MLB, algo que no ocurre desde hace 25 años cuando los Yankees lograron coronarse tres veces seguidas.
