Los 4 artistas que crearon la canción del Mundial 2026 y fecha de lanzamiento

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del 2026 se encuentra muy cerca de comenzar y claro, la música es una parte fundamental que le dará vida al evento deportivo más importante del planeta. La canción oficial se llama “Somos Más” y aquí en adn Noticias te contamos los detalles.

La Copa del Mundo comenzará el 11 de junio, con un partido inicial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX), en donde la canción de “Somos Más” estará sonando durante todo el día para comenzar a elevar el ambiente mundialista y alistarnos para fiesta.

¿Quién canta la canción oficial del Mundial 2026?

Tenemos a cuatro artistas confirmados para interpretar esta canción, con una mezcla de estilos que, desde ese momento, nos demuestra el nivel de unidad que representa el Mundial:



Carlos Vives

Emilia Mernes

Xavi

Wisin

Una mezcla de pop, género urbano, latino y un sabor mexicano de corridos tumbados; la receta parece una locura, pero nos aseguran que el resultado promete enamorar a millones de personas de todo el mundo.

Fecha de lanzamiento de la canción oficial del Mundial 2026

Por si fuera poco, esta canción tendrá poco menos de un año para comenzar a ser una de las favoritas del público, ya que será lanzada el 23 de octubre durante los Premios Billboard.

Una gran sorpresa que será presentada en un gran escenario, en donde los expertos de la música la juzgarán desde el primer momento y poco a poco comenzará a sonar en cada rincón del planeta, como cualquier canción de las copas del mundo anteriores.

Todo listo para el Mundial de 2026

Los anfitriones y sus estadios ya están listos; más de la mitad de las selecciones ya están calificadas; el sorteo para la fase de grupos será muy pronto; ya hay fecha para los partidos; y ahora ya tenemos la canción oficial del Mundial 2026 . La fiesta será algo increíble y nadie querrá perdérsela.

