Resultado EN VIVO del México vs Paraguay, último juego de fecha FIFA de la Selección en 2025

Este martes 18 de noviembre se vivirá el partido México vs Paraguay correspondiente al último partido programado para la fecha FIFA de noviembre, el cual también podría representar una aliciente para los dirigidos por Javier Aguirre, los cuales suman cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Será dentro del Alamodome de Houston, Texas en los Estados Unidos (EUA), que la Selección Mexicana buscará por fin ganarle un partido a los combinados de la Conmebol en este 2025, esto tras los empates ante Uruguay, Ecuador y la derrota de 4-0 ante Colombia en octubre pasado.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Paraguay?

El México vs Paraguay quedó programado para disputarse este martes 18 de noviembre en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. El partido se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de las plataformas y señales de Azteca 7 y Azteca Deportes.

Vale la pena mencionar que la transmisión del compromiso dará inicio al menos 15 minutos antes del silbatazo inicial en el Alamodome de Houston, el cual se espera cuente con una entrada del 100% para ver a los liderados por Raúl Jiménez y compañía.

Alineaciones del México vs Paraguay

Para el partido México vs Paraguay, los entrenadores optaron por mandar los siguientes 11:

México

Malagón

Israel Reyes

Edson Álvarez

Jesús Orozco

Mateo Chávez

Erik Lira

Orbelín Pineda

Marcel Ruiz

Gilberto Mora

Jorge Ruvalcaba

Raúl Jiménez

Paraguay

Orlando Gill

Alan Benítez

Gustavo Velázquez

Alexis Duarte

Agustín Sández

Braian Ojeda

Matías Galarza

Ramón Sosa

Miguel Almirón

Diego Gómez

Antonio Sanabria

