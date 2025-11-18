inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Deportes
Nota

Resultado EN VIVO del México vs Paraguay, último juego de fecha FIFA de la Selección en 2025

Los dirigidos por Javier Aguirre suman cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria; el México vs Paraguay será la última fecha FIFA del año.

Resultado en vivo del Mexico vs Paraguay
Getty Images
Actualizado el 18 noviembre 2025 19:32hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Yael Toribio

Este martes 18 de noviembre se vivirá el partido México vs Paraguay correspondiente al último partido programado para la fecha FIFA de noviembre, el cual también podría representar una aliciente para los dirigidos por Javier Aguirre, los cuales suman cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Será dentro del Alamodome de Houston, Texas en los Estados Unidos (EUA), que la Selección Mexicana buscará por fin ganarle un partido a los combinados de la Conmebol en este 2025, esto tras los empates ante Uruguay, Ecuador y la derrota de 4-0 ante Colombia en octubre pasado.

Chivas multará a Javier ‘Chicharito’ Hernández por indisciplina

[VIDEO] Las últimas semanas de Javier ‘Chicharito’ Hernández con Chivas han estado llenas de polémica

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Paraguay?

El México vs Paraguay quedó programado para disputarse este martes 18 de noviembre en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. El partido se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de las plataformas y señales de Azteca 7 y Azteca Deportes.

Vale la pena mencionar que la transmisión del compromiso dará inicio al menos 15 minutos antes del silbatazo inicial en el Alamodome de Houston, el cual se espera cuente con una entrada del 100% para ver a los liderados por Raúl Jiménez y compañía.

Alineaciones del México vs Paraguay

Para el partido México vs Paraguay, los entrenadores optaron por mandar los siguientes 11:

México

  • Malagón
  • Israel Reyes
  • Edson Álvarez
  • Jesús Orozco
  • Mateo Chávez
  • Erik Lira
  • Orbelín Pineda
  • Marcel Ruiz
  • Gilberto Mora
  • Jorge Ruvalcaba
  • Raúl Jiménez

Paraguay

  • Orlando Gill
  • Alan Benítez
  • Gustavo Velázquez
  • Alexis Duarte
  • Agustín Sández
  • Braian Ojeda
  • Matías Galarza
  • Ramón Sosa
  • Miguel Almirón
  • Diego Gómez
  • Antonio Sanabria

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro  canal de WhatsApp  y lleva la información en la palma de tu mano.

Selección Mexicana
Deportes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Yael Toribio

francisco.toribio@tvazteca.com.mx