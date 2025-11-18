Resultado EN VIVO del México vs Paraguay, último juego de fecha FIFA de la Selección en 2025
Los dirigidos por Javier Aguirre suman cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria; el México vs Paraguay será la última fecha FIFA del año.
Este martes 18 de noviembre se vivirá el partido México vs Paraguay correspondiente al último partido programado para la fecha FIFA de noviembre, el cual también podría representar una aliciente para los dirigidos por Javier Aguirre, los cuales suman cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Será dentro del Alamodome de Houston, Texas en los Estados Unidos (EUA), que la Selección Mexicana buscará por fin ganarle un partido a los combinados de la Conmebol en este 2025, esto tras los empates ante Uruguay, Ecuador y la derrota de 4-0 ante Colombia en octubre pasado.
Chivas multará a Javier ‘Chicharito’ Hernández por indisciplina
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿A qué hora y por dónde ver el México vs Paraguay?
El México vs Paraguay quedó programado para disputarse este martes 18 de noviembre en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. El partido se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de las plataformas y señales de Azteca 7 y Azteca Deportes.
Vale la pena mencionar que la transmisión del compromiso dará inicio al menos 15 minutos antes del silbatazo inicial en el Alamodome de Houston, el cual se espera cuente con una entrada del 100% para ver a los liderados por Raúl Jiménez y compañía.
Alineaciones del México vs Paraguay
Para el partido México vs Paraguay, los entrenadores optaron por mandar los siguientes 11:
México
- Malagón
- Israel Reyes
- Edson Álvarez
- Jesús Orozco
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Marcel Ruiz
- Gilberto Mora
- Jorge Ruvalcaba
- Raúl Jiménez
Paraguay
- Orlando Gill
- Alan Benítez
- Gustavo Velázquez
- Alexis Duarte
- Agustín Sández
- Braian Ojeda
- Matías Galarza
- Ramón Sosa
- Miguel Almirón
- Diego Gómez
- Antonio Sanabria
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.