México vs Portugal; partido EN VIVO de los octavos de final del Mundial sub-17
México busca avanzar a cuartos del Mundial sub-17 ante una potente Portugal; el ganador enfrentará a Suiza o Irlanda en la siguiente ronda.
Tras dar una de las mayores sorpresas del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar, la Selección Mexicana enfrentará una nueva e intensa prueba frente a Portugal, una potencia histórica en esta categoría.
El equipo dirigido por Carlos Cariño llega motivado después de eliminar a Argentina , considerada la mejor selección del torneo durante la fase de grupos y, ahora, buscará mantener vivo el sueño mundialista.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Minuto a minuto en vivo
Por este medio, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro:
- 74': Cambio de Portugal
- 72': México sigue abajo en el marcador
- 68': Jugada de peligro de México que se va por un lado
- 67': Otro doble cambio de Portugal al cierre del partido
- 64': Tarjeta amarilla para el número 8 de Portugal
- 62': Tarjeta amarilla para Vuoso, de la selección mexicana
- 62': Doble cambio de Portugal
- 59': México 0 - Portugal 2
- 49': Nuevo cambio de México
- 47': Gooooooool de Portugal, los europeos ya suman dos goles en el partido
- 46': Tarjeta amarilla para el número 18 de México
- Cambio de México sale el 6 y entra el 16
- Inicia el segundo tiempo; México necesita ganar o empatar para alargar el partido
- Acaba el primer tiempo y cae México
- 45': Se agregan dos minutos más al primer tiempo
- 42': Momento tenso para México donde pierde 1 a 0 y tiene un jugador menos
- 34': Tras revisión en el VAR, tarjeta roja para José Navarro de México
- 21': México cae ante Portugal 1 a 0
- 14': Goooooool de Portugal, el equipo mexicano ya cae en Qatar
- 10': El partido permanece en 0
- 05': Primera llegada peligrosa de Portugal
- 04': Tiro de esquina para México
- Inicia el partido de los octavos de final
06:59: México gana el volado y escoge cancha
06:54: Salen los equipos al campo para entonar los himnos nacionales
¿Cuándo y dónde se juega el México vs Portugal?
El duelo entre México y Portugal se disputará este martes 18 de noviembre, en el Campo 3 de la Aspire Zone, una de las sedes más modernas de Doha. El encuentro está programado para las 07:00 horas (tiempo del centro de México).
El ganador de este enfrentamiento avanzará a Cuartos de Final, donde enfrentaría al vencedor del duelo entre Suiza e Irlanda. México busca repetir las gestas de 2005 y 2011, cuando logró levantar el título mundial en esta categoría.
Portugal , por su parte, quiere demostrar por qué es una de las potencias juveniles más consistentes.
Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara
Portugal, un rival con peso mundialista
La escuadra portuguesa llega como favorita para avanzar a los cuartos de final. Terminó la fase de grupos en segundo lugar del Grupo F, donde enfrentó a Japón, Marruecos y Nueva Caledonia.
Sumó dos victorias —ante Marruecos y Nueva Caledonia— y cayó únicamente frente a Japón, una selección que ha mostrado un nivel sobresaliente en la competencia.
El pase ‘milagroso’ de México y la hazaña ante Argentina
El tri sub-17 avanzó a los octavos de final como el último mejor tercer lugar, beneficiado por la regla del Fair Play, tras cerrar la primera ronda con una victoria, un empate y una derrota.
El rival de México tras vencer a Argentina en el Mundial Sub 17
La Selección Mexicana Sub 17 consiguió su pase a los octavos de final al vencer a Argentina en los penales y te contamos contra quién jugarán.
Sin embargo, el equipo sorprendió al mundo al eliminar a Argentina por marcador de 4-2 en un duelo que se convirtió en uno de los más emocionantes del certamen.
La actuación de jugadores como Brandon Lomelí, Jared Angulo y José Suárez revitalizó al conjunto mexicano, que ahora busca sostener esa inyección anímica frente a un oponente de mayor jerarquía.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.