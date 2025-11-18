México vs Portugal; partido EN VIVO de los octavos de final del Mundial sub-17

Tras dar una de las mayores sorpresas del Mundial Sub-17 que se disputa en Qatar, la Selección Mexicana enfrentará una nueva e intensa prueba frente a Portugal, una potencia histórica en esta categoría.

El equipo dirigido por Carlos Cariño llega motivado después de eliminar a Argentina , considerada la mejor selección del torneo durante la fase de grupos y, ahora, buscará mantener vivo el sueño mundialista.

Minuto a minuto en vivo

Por este medio, podrás seguir el minuto a minuto del encuentro:



74': Cambio de Portugal

72': México sigue abajo en el marcador

68': Jugada de peligro de México que se va por un lado

67': Otro doble cambio de Portugal al cierre del partido

64': Tarjeta amarilla para el número 8 de Portugal

62': Tarjeta amarilla para Vuoso, de la selección mexicana

62': Doble cambio de Portugal

59': México 0 - Portugal 2

49': Nuevo cambio de México

47': Gooooooool de Portugal, los europeos ya suman dos goles en el partido

46': Tarjeta amarilla para el número 18 de México

Cambio de México sale el 6 y entra el 16

Inicia el segundo tiempo; México necesita ganar o empatar para alargar el partido

Acaba el primer tiempo y cae México

45': Se agregan dos minutos más al primer tiempo

42': Momento tenso para México donde pierde 1 a 0 y tiene un jugador menos

34': Tras revisión en el VAR, tarjeta roja para José Navarro de México

21': México cae ante Portugal 1 a 0

14': Goooooool de Portugal, el equipo mexicano ya cae en Qatar

10': El partido permanece en 0

05': Primera llegada peligrosa de Portugal

04': Tiro de esquina para México

Inicia el partido de los octavos de final

06:59: México gana el volado y escoge cancha

06:54: Salen los equipos al campo para entonar los himnos nacionales

¿Cuándo y dónde se juega el México vs Portugal?

El duelo entre México y Portugal se disputará este martes 18 de noviembre, en el Campo 3 de la Aspire Zone, una de las sedes más modernas de Doha. El encuentro está programado para las 07:00 horas (tiempo del centro de México).

El ganador de este enfrentamiento avanzará a Cuartos de Final, donde enfrentaría al vencedor del duelo entre Suiza e Irlanda. México busca repetir las gestas de 2005 y 2011, cuando logró levantar el título mundial en esta categoría.

Portugal , por su parte, quiere demostrar por qué es una de las potencias juveniles más consistentes.

Portugal, un rival con peso mundialista

La escuadra portuguesa llega como favorita para avanzar a los cuartos de final. Terminó la fase de grupos en segundo lugar del Grupo F, donde enfrentó a Japón, Marruecos y Nueva Caledonia.

Sumó dos victorias —ante Marruecos y Nueva Caledonia— y cayó únicamente frente a Japón, una selección que ha mostrado un nivel sobresaliente en la competencia.

El pase ‘milagroso’ de México y la hazaña ante Argentina

El tri sub-17 avanzó a los octavos de final como el último mejor tercer lugar, beneficiado por la regla del Fair Play, tras cerrar la primera ronda con una victoria, un empate y una derrota.

Sin embargo, el equipo sorprendió al mundo al eliminar a Argentina por marcador de 4-2 en un duelo que se convirtió en uno de los más emocionantes del certamen.

La actuación de jugadores como Brandon Lomelí, Jared Angulo y José Suárez revitalizó al conjunto mexicano, que ahora busca sostener esa inyección anímica frente a un oponente de mayor jerarquía.

