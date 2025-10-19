Fallece jugador de futbol en Ghana tras caer en estafa de falso club profesional; investigan presunta red de trata

La comunidad futbolística de Senegal se encuentra consternada tras la muerte de Cheikh Touré , un prometedor portero de 18 años formado en la academia Esprit Foot de Yeumbeul.

El joven fue encontrado sin vida en Ghana el pasado sábado 18 de octubre, presuntamente víctima de una red de tráfico de personas que lo engañó con la promesa de una prueba en un club profesional.

📍Décès d’un jeune compatriote à Kumasi (Ghana)



Le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a appris, ce samedi 18 octobre 2025, le décès survenu à Kumasi (République du Ghana), le vendredi 17 octobre 2025, de M. Cheikh… pic.twitter.com/SiN0mGCANK — Min. Intégration Africaine & Affaires Étrangères (@miaae_senegal) October 18, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Engaño mortal: la falsa oportunidad profesional

Según informes oficiales, Touré fue contactado por individuos que se hicieron pasar por representantes de un club ghanés, quienes le ofrecieron una prueba en Marruecos .

Sin embargo, al llegar a Ghana , fue secuestrado por un grupo armado que exigió un rescate a su familia. Al no poder reunir la suma solicitada, los secuestradores ejecutaron al joven y enviaron fotografías de su cadáver a su madre.

Reacciones oficiales: condena y llamados a la precaución

El Ministerio de Integración Africana y Asuntos Exteriores de Senega l emitió un comunicado expresando su profunda tristeza por el fallecimiento de Touré y condenando enérgicamente el acto.

Según la información recogida por la Embajada de Senegal en Accra, el cuerpo del fallecido fue depositado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, situada a unos 250 kilómetros de Accra -se pudo leer en el comunicado.

VIDEO: Declaran 3 días de luto por sismo de Marruecos [VIDEO] Tras el sismo ocurridio el pasado 8 de septiembrem se declararon 3 días de luto nacional por los miles de muertos.

Además, instó a clubes, academias, entrenadores y familias a extremar la prudencia ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero, recordando la necesidad de una mayor vigilancia para proteger a los jóvenes deportistas.

Tráfico de personas en África

Este caso pone de relieve el creciente problema del tráfico de personas en África, especialmente en el ámbito deportivo. Redes criminales aprovechan la ilusión de los jóvenes futbolistas por alcanzar el éxito profesional para explotarlos.

El caso de Touré es un trágico recordatorio de los riesgos que enfrentan los deportistas africanos al buscar oportunidades en el extranjero.

Mundo del futbol se despide del joven jugador

Cheikh Touré representaba la esperanza de muchos jóvenes senegaleses que sueñan con una carrera profesional en el futbol . Su trágica muerte subraya la importancia de la educación y la vigilancia en el proceso de internacionalización de jóvenes deportistas.

La historia de Cheikh Touré es una llamada de atención sobre la necesidad de proteger a los jóvenes deportistas de las redes de tráfico de personas y de garantizar que sus sueños no se vean truncados por la explotación y el engaño.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.