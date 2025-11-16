Jugador de los Jets, Kris Boyd, permanece en estado crítico tras ser baleado en Nueva York

El esquinero y especialista en equipos especiales de los Jets de Nueva York, Kris Boyd , continúa hospitalizado en estado crítico, pero estable en el Hospital Bellevue de Manhattan, luego de ser herido de bala en el abdomen durante la madrugada del domingo 16 de noviembre.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó el hecho a medios estadounidenses y mantiene activa la investigación.

I am praying for New York Jets player Kris Boyd and his loved ones.



Although we’ve gotten shootings to historic lows in our city, we must continue to work to end gun violence. Too many young lives have been tragically altered and cut short by this epidemic. https://t.co/q4wKkO8E3W — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 16, 2025

Jets aún no da declaraciones

Un portavoz del equipo neoyorquino señaló que la organización está al tanto de lo ocurrido, pero evitó ofrecer más comentarios mientras se desarrollan las indagatorias. Boyd, de 29 años, está en su primera temporada con los Jets .

Así fue el tiroteo donde resultó herido el jugador de la NFL

El incidente se registró poco después de las 02:00 horas (tiempo local de EEUU) en las inmediaciones del restaurante Sei Less, un conocido punto de reunión ubicado en la calle 38 Oeste, en Midtown Manhattan.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Boyd se encontraba fuera del establecimiento cuando una discusión escaló hasta tornarse violenta.

Fuentes citadas por el New York Post detallaron que los agresores realizaron dos disparos, uno de los cuales impactó al jugador. Tras el ataque, el responsable huyó en una BMW X8, mientras que otros involucrados abandonaron la zona a bordo de un Mercedes-Benz Maybach.

Hasta el momento no hay detenidos y el NYPD no ha difundido más detalles sobre las posibles motivaciones del ataque.

Estado de salud de Kris Boyd

Paramédicos trasladaron de inmediato a Boyd al Hospital Bellevue, donde fue ingresado de urgencia debido a la gravedad de la herida. Fuentes policiales indicaron que su condición se mantiene crítica, aunque estable.

La policía continúa recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad del área para identificar a los responsables.

¿Quién es Kris Boyd?

Kris Boyd fue seleccionado en la séptima ronda del Draft 2019 por los Minnesota Vikings, equipo con el que disputó cuatro temporadas. Posteriormente pasó por los Arizona Cardinals y los Houston Texans, antes de firmar en 2025 un contrato por un año y 1.6 millones de dólares con los Jets.

Aunque fue contratado para reforzar equipos especiales, Boyd no alcanzó a debutar con los Jets debido a la lesión sufrida antes del inicio de la temporada.

