El rival de México tras vencer a Argentina en el Mundial Sub 17

La Selección Mexicana Sub 17 se enfrentó contra Argentina este viernes 14 de noviembre y el tricolor consiguió su pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2025.

México vence a Argentina en Penales

Durante el primer tiempo, los argentinos dominaron y Ramiro Tulian anotó el primer gol pero para la segunda mitad, la Selección Mexicana Sub 17 mejoró su desempeño y con un doblete de Luis Gamboa, los mexicanos tomaron la delantera. Sin embargo, la Selección de Argentina no se dio por vencida y empató con una anotación de Fernando Closter y el juego terminó 2-2.

Posteriormente vino la tanda de penales y el marcador quedo 4-5 y con ello la Selección Mexicana Sub 17 aseguró su pase a los octavos de final.

¡En penales! 🙌🇲🇽



México se sobrepuso a Argentina en el Mundial Sub 17 y está en octavos de final.



El conjunto de Carlos Cariño vio su ventaja desvanecerse cerca del final, pero se repuso y resolvió desde los once pasos. pic.twitter.com/OrbtB3xFvR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 14, 2025

¿Contra quién jugará la Sub 17?

El partido se disputará el martes 18 de noviembre, aún no se ha confirmado el horario, pero se espera que en las próximas horas se de a conocer.

Portugal ha mostrado solidez y eficacia y eliminó a Bélgica 2-1, mientras que México venció a Argentina y logró colarse a los 16 mejores del torneo.

Argentina eliminó a México en el Mundial Sub 20

Cabe recordar que Argentina venció a México en el Estadio Nacional en los cuartos de final del Mundial Sub 20 con goles de Carrizo y Silvetti. Los argentinos mantuvieron la iniciativa generando cierto peligro en el área y aunque México respondió con algunos intentos no consiguió la victoria.

