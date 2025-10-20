inklusion.png Sitio accesible
Nota

Liga MX: partidos, horarios y dónde ver la jornada 14 del apertura 2025

Toluca y Cruz Azul siguen a la cabeza en la tabla general en la recta final del torneo

Jornada 14 de la liga MX
Getty Images
Actualizado el 20 octubre 2025 10:21hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

El actual torneo Apertura 2025 de la Liga MX entra en su etapa definitiva, tras 13 jornadas jugadas, la tabla general comienza a definir a los clasificados; esta semana se jugará la segunda y última jornada doble del torneo.

Toluca sigue como líder del torneo y ya suma 31 puntos tras golear 4-0 al Querétaro en el infierno, por su parte Cruz Azul repunto al segundo lugar con 28 puntos después de ganar 2-1 al América en CU.

Dentro de las sorpresas de la recta final se encuentra el renacer de las Chivas que con Gabriel Milito suman 4 victorias al hilo y podrían meterse a la liguilla de seguir con esta inercia.

  • América vs. Puebla: TUDN, Vix Premium a las 19:00 horas.
  • Necaxa vs. Cruz Azul: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 19:00 horas.
  • Mazatlán vs. Santos Laguna: FOX Sports, Caliente TV a las 21:00 horas.
  • Monterrey vs. FC Juárez: Vix Premium a las 21:00 horas.

Partidos miércoles 22 de octubre

  • Querétaro vs. Chivas: FOX Sports, Caliente TV a las 19:00 horas.
  • Pachuca vs. Tigres: FOX Sports, Caliente TV a las 19:00 horas.
  • Atlas vs. León: TUDN, Vix Premium a las 21:00 horas.
  • Xolos vs. Toluca: FOX Sports, Caliente TV a las 21:00 horas.
  • Pumas vs. Atlético de San Luis: TUDN, ViX Premium a las 21:00 horas.

Tabla general Liga MX

  1. Toluca 31 pts
  2. Cruz Azul 28 pts
  3. Club América 27 pts
  4. Monterrey 27 pts
  5. Tigres 26 pts
  6. Pachuca 21 pts
  7. Tijuana 20 pts
  8. Chivas 20 pts
  9. Juárez 19 pts
  10. Pumas 14 pts
  11. Atlético de San Luis 13 pts
  12. Santos 13 pts
  13. Atlas 13 pts
  14. León 12 pts
  15. Mazatlán 11 pts
  16. Querétaro 11 pts
  17. Necaxa 9 pts
  18. Puebla 8 pts

