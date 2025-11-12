Las selecciones que pueden sellar su boleto al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA

A poco menos de un año del arranque del Mundial 2026 , la recta final de las eliminatorias entra en una fase decisiva: varias selecciones dependen de una victoria propia y, en algunos casos, de resultados ajenos para lograr su boleto en esta ventana de noviembre.

Aquí te contamos cuáles pueden calificar en esta Fecha FIFA que podría revelar varios panoramas de cara la justa deportiva más esperada.

UEFA: Francia, España y varios pases al alcance inmediato

La zona europea es la más caliente en esta Fecha FIFA . Francia tiene la vía más directa: con una victoria ante Ucrania aseguraría su lugar en la Copa Mundial.

Portugal también puede calificarse con un triunfo frente ante Irlanda o con un empate si Hungría no gana en Armenia. Por su parte, España depende de vencer a Georgia y necesitaría que Turquía empate o pierda ante Bulgaria para sellar el pasaporte.

Otras selecciones europeas con escenarios claros son Bélgica (victoria ante Kazajistán), Países Bajos (si gana en Polonia aseguraría su plaza) y Suiza, que controla su destino en el grupo, pero necesita combinaciones sobre Kosovo y Suecia.

Austria y Noruega también se encuentran en situaciones en las que una victoria propia —y ciertos tropiezos rivales— les daría el pase.

CONCACAF: plazas posibles en la ventana regional

Aunque México , Estados Unidos y Canadá ya están clasificados como anfitriones, hay naciones de la región que pueden celebrar en esta Fecha FIFA: Honduras tiene un escenario directo si vence a Nicaragua y Costa Rica empata con Haití; mientras que Jamaica se clasifica si gana a Trinidad y Tobago y Curazao pierde con Bermudas.

Estas combinaciones dependen también de otros resultados de la zona.

CONMEBOL, AFC, CAF y OFC: camino abierto pero sin cierres inmediatos

En Sudamérica, pese al dominio de selecciones como Argentina y Brasil, la tabla aún necesita más jornadas para sellar matemáticamente plazas adicionales; no hay, en esta ventana, escenarios masivos de cierre inmediato.

De forma similar en Asia, África y Oceanía, las próximas fases definirán gran parte de las plazas directas y de repechaje.

La Fecha FIFA puede cambiar el mapa de clasificados de golpe: algunos equipos llegarán con el billete en la bolsa, mientras otros quedarán pendientes del repechaje.

