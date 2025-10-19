Marruecos hace historia y gana el Mundial Sub 20; las joyas a seguir de su selección

El Mundial Sub 20 de Chile fue uno de los torneos de futbol más importantes del 2025 y en sus partidos encontramos a algunos jugadores que, seguramente, serán futbolistas de élite en el futuro. La corona se la llevó Marruecos, en una complicada final contra Argentina, pero en el camino hubo varias selecciones que dieron gratas sorpresas, incluyendo a México.

Marruecos gana el Mundial Sub 20

Durante todo el torneo, Marruecos demostró ser capaz de derrotar a las mejores selecciones del mundo (curiosamente, su única derrota fue con México). En fase de grupos venció a España y Brasil, en octavos a Corea del Sur, en cuartos a Estados Unidos y en semifinales a Francia.

En la final, Argentina era la favorita para ganar, pero fue sorprendida por una selección de Marruecos que fue contundente en ataque y sólida en defensa. El doblete del delantero Yassir Zubiri en el primer tiempo fue clave para sentenciar el encuentro desde el comienzo.

¡MARRUECOS ES CAMPEÓN MUNDIAL SUB-20! 🇲🇦🏆#U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 20, 2025

Jugadores a seguir de Marruecos

Recordemos que Marruecos fue la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, en donde llegó a las semifinales e incluso terminó en el cuarto lugar. No fue casualidad. Es un país que ha trabajado con sus jugadores desde muy jóvenes y ahora tienen nuevas joyas a seguir luego de haber ganado la Copa del Mundo Sub 20 .

Como es usual, los reflectores se han ido con el goleador Yassir Zubiri, artillero de 20 años que pertenece al FC Famalicao de Portugal y que, seguramente, no tardará en moverse a otro equipo de Europa.

De igual manera, el nivel del extremo Gessime Yassine de 19 años enamoró a los visores. De hecho, Gessime es el jugador más caro de la plantilla sub 20 de Marruecos y actualmente pertenece al USL Dunkerque, en la segunda división de Francia.

Y claro, el capitán Hossam Essadak de 20 años también brilló en la media cancha. Juega en la liga local de Marruecos, con el Union Touarga, aunque ya es pretendido por otros equipos de Europa.

