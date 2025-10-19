Liga MX: Así queda la tabla general tras la victoria de Cruz Azul al América y la goleada del Toluca
¡Increíble! Los primeros 5 equipos de la tabla van a competir por ser el líder de la Liga MX rumbo al cierre del torneo Apertura 2025
La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Liga MX se encuentra muy cerca de llegar a su final y las emociones que se vivieron en la jornada 13 fueron muy altas. Hubo cambios en la parte al de la tabla general y claro, los reflectores se los llevó el ‘clásico joven’ entre Cruz Azul y América.
Hasta ahora, ha sido muy marcado que Toluca, Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey son los serios contendientes al título, todos ellos peleando por los primeros lugares y con una amplia diferencia al resto de equipos de la liga.
Resultados de la jornada 13 de la Liga MX
Gracias al formato de la Liga, la mayoría de los equipos todavía tienen posibilidad de llegar al Play-In y seguir soñando con la Liguilla, aunque, si todavía existiera el formato anterior en el que solo calificaban 8 equipos, ya habría varios eliminados.
- Puebla 4-3 Xolos
- San Luis 2 - 0 Atlas
- Tigres 5-3 Necaxa
- Juárez 2-2 Pachuca
- Santos 2-0 León
- Toluca 4-0 Querétaro
- Monterrey 1-1 Pumas
- Chivas 2-0 Mazatlán
- Cruz Azul 2-1 América
Tabla de la Liga MX tras la jornada 13
Gracias a esto, hay cambios importantes en la clasificación, aunque Toluca sigue marchando como líder y sigue siendo el favorito para llevarse el título (que sería su bicampeonato).
- Toluca / 31 puntos / +23 goles
- Cruz Azul / 28 puntos / +8 goles
- América / 27 puntos / +14 goles
- Monterrey / 27 puntos / +6 goles
- Tigres / 26 puntos / +14 goles
- Pachuca / 21 puntos / +3 goles
- Tijuana / 20 puntos / +9 goles
- Chivas / 20 puntos / +2 goles
- Juárez / 19 puntos / +1 gol
- Pumas / 14 puntos / -4 goles
- San Luis / 13 puntos / -1 gol
- Santos / 13 puntos / -6 goles
- Atlas / 13 puntos / -8 goles
- León / 12 puntos / -12 goles
- Mazatlán / 11 puntos / -8 goles
- Querétaro / 11 puntos / -11 goles
- Necaxa / 9 puntos / -12 goles
- Puebla / 8 puntos / -18 goles
Con cuatro partidos por delante, la fase final de la Liga MX comienza a tomar forma y parece que las grandes incógnitas serán los últimos lugares del Play-In, así como aquel equipo que se quedará con el sexto lugar y podrá avanzar directamente a la Liguilla junto con los otros contendientes.
