México y Uruguay empatan en partido amistoso en Torreón

En un encuentro amistoso celebrado este sábado, las selecciones nacionales de México y Uruguay empataron. El partido, que tuvo lugar en el Estadio Corona de Santos Laguna, ofreció a los aficionados un espectáculo de bajo nivel futbolístico.

Durante todo el juego ambos equipos se dedicaron a cometer diversas faltas en cualquier sector del campo.

Resultado México vs Uruguay

México y Uruguay empataron sin goles en su partido de preparación para la Copa del Mundo 2026, en Torreón.

