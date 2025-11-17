Hora, fecha y todo los detalles del partido México vs Portugal del Mundial Sub 17
La Selección Mexicana se mide ante Portugal en los octavos de final del Mundial Sub 17; el combinado nacional ya eliminó a Argentina en penales.
Una vez más la Selección Mexicana despierta ilusión en las categorías inferiores y aunque los rivales cada vez son más poderosos las selecciones menores han dado grandes alegrías al país; ahora México se enfrentará a Portugal en el Mundial Sub 17 que se lleva a cabo en Catar.
La Selección Mexicana despertó expectativas tras su triunfo ante Argentina en penales; ya que apareció en la siguiente fase de una forma muy desafortunada; cayó ante Corea del Sur, venció a Costa de Marfil y perdió contra Suiza. Clasificó como tercero por lo que se enfrentó al combinado sudamericano que traía paso perfecto.
México vence a Argentina en penales
Argentina avanzó tras ganarle a Bélgica, Túnez y Fiyi; y durante los primeros minutos de los dieciseisavos de final se puso por encima de México; sin embargo, una remontada mexicana y un gol de la albiceleste en los últimos minutos, llevó a los penales que finalmente México ganó 5-4.
Con este triunfo el equipo mexicano ganó un boleto para enfrentarse a Portugal que dejó en el camino a Bélgica; y aunque es un rival de gran peso México es dos veces campeón del mundo en dicha categoría, en las ediciones de Perú 2005 y de México 2011.
¿Cuándo y dónde se disputará el partido contra Portugal?
México se medirá con Portugal el 18 noviembre a las 07:00 am tiempo de México em Aspire Zone de la ciudad de Doha; el arbitro será el chileno Fernando Vejar Díaz.
El vencedor jugaría ante Irlanda o Suiza en los cuartos de final de la justa disputada en Catar.
