A limpiar la imagen; hora y señal para ver el México vs Uruguay este 15 de noviembre

Este sábado 15 de noviembre en punto de las 19:00 horas se estará llevando a cabo el partido México vs Uruguay correspondiente a la fecha FIFA de noviembre y en el cual, la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre buscará sacudirse de los empates ante Japón, Corea del Sur y Ecuador, así como la derrota de 4-0 ante Colombia.

Los seleccionados aztecas se deberán medir ante los albicelestes plagados de estrellas como Ronald Araujo, Facundo Torres, José María Giménez, Santiago Bueno, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo y demás figuras comandadas por Marcelo Bielsa.

¿Por dónde ver el México vs Uruguay por la fecha FIFA de noviembre?

Será a través de las pantallas de Azteca 7 y todas las señales de Azteca Deportes que se podrá ver completamente en vivo y gratis el partido México vs Uruguay . Se señaló que la transmisión del compromiso dará inicio a las 18:50 horas, 10 minutos antes del silbatazo inicial del compromiso.

Más allá de la señal por televisión abierta, los 90 minutos del compromiso de preparación rumbo al Mundial 2026 se podrán seguir a través de la plataforma de Azteca Deportes en el siguiente enlace , en el cual se vivirá toda la emoción del juego de la Selección Mexicana.

Últimos resultados de la Selección Mexicana contra Conmebol

Es importante señalar que los últimos partidos de la Selección Nacional ante combinados de Conmebol no han tenido los mejores resultados para Javier Aguirre, pues el Tricolor viene de perder 4-0 ante Colombia y de empatar a un gol ante Ecuador.

Sin embargo, México también suma derrotas ante Brasil, Uruguay y Venezuela en la pasada Copa América que se vivió en el 2024.

¿Cuándo es el México vs Paraguay por la fecha FIFA?

Luego del compromiso México vs Uruguay, la Selección Mexicana se medirá ante Paraguay en el último juego de preparación de la fecha FIFA de noviembre el próximo miércoles 18 de este mismo mes.

Será hasta el inicio del próximo 2026 que el conjunto tricolor continuará con su preparación de cara al Mundial 2026, esto con partidos programados ante selecciones como la de Portugal y Argentina en sedes aún por definir.

