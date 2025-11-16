¿Habrá final inédita? Horario y todo lo que debes de saber de las semifinales de vuelta de la Liga MX Femenil

La definición del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil llega este domingo 16 de noviembre con una doble cartelera que acapara los reflectores. Los dos duelos se jugarán en horarios consecutivos y con transmisiones disponibles tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

El primer choque del día será Tigres vs Cruz Azul, a las 17:00 horas en el Estadio Universitario, en Nuevo León. Más tarde, a las 19:00 horas, América recibirá a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un enfrentamiento que llega con diferencia amplia tras la ida.

Las aficiones del norte, la capital y el país entero tendrán múltiples opciones para seguir los encuentros: el clásico nacional se verá por el canal de YouTube de la Liga MX Femenil ; mientras que el de Tigres por el canal de Las Amazonas.

Tigres vs Cruz Azul, llegan con presión dividida en el Volcán

El empate 1-1 en la ida dejó la eliminatoria abierta, pero con sensaciones distintas para cada club. Tigres controló el ritmo en Guadalajara y encontró el primer gol del cruce gracias a la definición de Bárbara Olivieri, quien culminó un servicio de María Sánchez al borde del descanso. Cruz Azul respondió con un segundo tiempo más agresivo que le permitió igualar con un remate de Ana García.

Ahora, la vuelta coloca a las Amazonas en un escenario conocido: cerrar en casa, donde mantienen uno de los mejores registros del torneo. Además, la historia pesa. En 15 enfrentamientos oficiales, Tigres nunca ha perdido ante Cruz Azul, cifra que obliga a las celestes a buscar un partido casi perfecto.

América vs Chivas, un Clásico Nacional marcado por la urgencia

El América dejó encaminada la serie al imponerse 2-0 en el Estadio Akron con un inicio arrollador que desacomodó completamente a Chivas. Scarlett Camberos abrió el marcador apenas al minuto 3 y un autogol de Kim Rodríguez amplió la ventaja cuando las rojiblancas presionaban en busca del empate.

Chivas llega con una misión que exige contundencia y orden: necesita tres goles o más para aspirar a la final. América, en cambio, jugará con un margen cómodo y con una localía donde ha sido constante y efectiva.

¿Qué necesitan los cuatro equipos para colocarse en la gran final de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul : debe ganar por cualquier marcador para avanzar

: debe ganar por cualquier marcador para avanzar Tigres : el empate le da el pase a las Amazonas

: el empate le da el pase a las Amazonas Chivas : necesita triunfo por tres goles y no recibir

: necesita triunfo por tres goles y no recibir América: la victoria por dos las favorece por posición general

La jornada promete intensidad, ajustes tácticos y la posibilidad de que surja una sorpresa en una de las llaves más seguidas del certamen.

