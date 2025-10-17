Mejores goles, estadísticas y pronósticos para el Cruz Azul vs América del Apertura 2025 de la Liga MX

Tras varias jornadas de espera este mismo fin de semana se llevará a cabo el Clásico Joven Cruz Azul vs América correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, partido que en los últimos años ha sido catalogado como el más intenso e interesante del futbol mexicano.

Hasta el momento, el conjunto Azulcrema puede presumir contar con una amplia ventaja y “paternidad” en contra de La Máquina, pues en los 83 enfrentamientos que han disputado hasta este 2025, los de Coapa han sabido superar por más de 10 victorias a los de La Noria.

Mejores goles del Cruz Azul vs América

Entre los mejores goles que se han vivido en el clásico Cruz Azul vs América, destacan los que se han anotado en la última década, pues en los últimos 10 años este enfrentamiento ha dejado más de 30 anotaciones, goleadas y polémicas arbitrales.

Algunos de los goles que destaca tanto el Club América como el Cruz Azul, son anotaciones de temporada regular así como de enfrentamientos de eliminación directa, esto desde el 2015 a este 2025.

El Clásico Joven tiene mucha historia... también en el Olímpico Universitario.



Revive TODOS nuestros goles esta década ante Club América en este escenario 💙 pic.twitter.com/gLIxpecJOK — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 16, 2025

Estadísticas del Clásico Joven de la Liga MX

De acuerdo con la plataforma de Transfermarkt, tanto Cruz Azul como el América se han enfrentado en un total de 83 ocasiones. En todos esos partidos los azulcremas pueden presumir contar con 34 victorias y 128 goles a favor.

Por su parte, La Máquina solamente ha podido vencer en 23 ocasiones a los hoy dirigidos por André Jardine, además de que han logrado anotar un total de 110 goles a su acérrimo rival desde que surgió la hoy histórica rivalidad.

En los años recientes, el América puede presumir haber ganado tres finales de manera consecutiva al Cruz Azul, así como la goleada de 7-0 que se gestó hace un par de años en la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora será el Cruz Azul vs América por la Jornada 13 de la Liga MX?

Vale la pena mencionar que el Cruz Azul vs América correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX, se llevará a cabo este próximo sábado 18 de octubre en la cancha de Ciudad Universitaria en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

