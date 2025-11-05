¡Armadura Azteca! Adidas presenta la playera oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; precio

Después de varios meses de espera y un supuesto rediseño de por medio, este miércoles 5 de noviembre Adidas presentó la playera oficial con la que la Selección Mexicana estará disputando el Mundial del 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales que la marca alemana presentó el diseño de la nueva piel del Tricolor, la cual destaca por contar de nueva cuenta con el estampado del icónico calendario Azteca.

Detalles y modelos de la nueva playera de la Selección Mexicana

De acuerdo con la descripción que Adidas le colocó a la nueva playera de la Selección Mexicana el diseño está inspirado en el “espíritu de la celebración”, por lo cual se destaca gracias a que cuenta con la “esencia del futbol mexicano”.

El jersey cuenta con ventilación avanzada además de que fue creado con material de tejido jacquard de punto transfer, lo cual le brinda una sensación ligera y de transpirabilidad, esto en su versión jugador.

La playera cuenta con lo siguiente:

Ajuste ceñido

100% poliéster (100% reciclado)

Tecnología CLIMACOOL

¿Cuánto cuesta la nueva playera de la Selección Mexicana?

De acuerdo con lo mencionado en la plataforma oficial de Adidas, la nueva playera que usará el conjunto Tricolor en el Mundial 2026 tiene un precio de 2 mil 999 pesos en su versión para jugador, por su parte la de aficionado tendrá un costo de mil 999 pesos.

La venta de la indumentaria, así como las chamarras y uniforme de portero que ya se pueden ver en el portal de Adidas, saldrán a la venta para el público en general a partir de los primeros minutos del jueves 6 de noviembre.

¿Cuándo estrenarán la nueva playera de la Selección Mexicana?

Vale la pena mencionar que esta nueva equipación de la Selección Mexicana se podrá estrenar en los juegos de preparación de la fecha FIFA de noviembre, la cual se llevará a cabo del 13 al 18 de este mismo mes.

El estreno del jersey podría llegar para los partidos de México vs Uruguay y México vs Paraguay.

