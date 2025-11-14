Checo Pérez ya corre con Cadillac; así fueron sus primeras pruebas en Imola, Italia

Después varios meses de espera, esta segunda semana de noviembre el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez realizó sus primeras dos prácticas a bordo de un monoplaza bajo las órdenes de la escudería Cadillac, la cual estará debutando en la Fórmula 1 junto al tapatío y el finlandés Valtteri Bottas en 2026.

Fueron las mismas redes sociales de la Fórmula 1 y el ex de Red Bull Racing, que se compartieron una serie de fotografías en las que se aprecia a ‘Checo’ realizando las pruebas en el circuito de Imola, Italia, el cual es considerado como uno de los más importantes de este deporte motor.

¿Quién es el mexicano que peleará en Arabia Saudita contra un japonés? Él es Sebastián Hernández Reyes [VIDEO] Sebastián Hernández Reyes, el invicto tijuanense “Logan”, debutará en la élite global contra Junto Nakatani en Riyadh en una explosiva cartelera con Inoue vs Picasso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fueron las pruebas de Cadillac y Checo Pérez en Imola?

‘Checo’ Pérez realizó las pruebas a bordo del SF-23 de la escudería Ferrari, pues hasta el momento aún se continúan haciendo los trabajos correspondientes en la fabricación del motor y monoplaza de Cadillac.

El mexicano completó un total de 91 vueltas equivalentes a cerca de 450 kilómetros, sin embargo, es importante mencionar que el trabajo realizado por el piloto y los ingenieros se enfocó en la simulación de tandas largas, así como en eventuales clasificaciones.

¿Por qué corrió Checo Pérez en un Ferrari?

El uso de un Ferrari en las pruebas en pista de ‘Checo’ Pérez y Cadillac corresponden a los acuerdos entre la nueva escudería de la Fórmula 1 y el “Caballo Rampante”, pues será precisamente la marca italiana quién fabricará los motores de los norteamericanos.

De igual forma es importante señalar que esto se debe a que de momento Cadillac no cuenta con vehículos aptos para las pruebas en pista con sus pilotos, por lo cual tuvieron que utilizar algunos de los de Ferrari.

Sergio Perez has got his first taste of F1 machinery in just under a year as he tests a 2023-spec Ferrari at Imola, as he prepares for his return with Cadillac 💪⬇️



👉 https://t.co/6IBVaPgHqM#F1 pic.twitter.com/ywFUdlFcDe — Formula 1 (@F1) November 14, 2025

¿Qué sigue para la escudería tras las jornadas de prueba?

Luego de las primeras dos pruebas en pista entre ‘Checo’ y Cadillac, la escudería norteamericana continuará con sus trabajos en la fábrica de Inglaterra para culminar con el desarrollo del motor y la monoplaza para la temporada del próximo 2026.

Medios internacionales han sugerido que en las próximas semanas y antes de que termine este 2025, Cadillac estaría recibiendo el primer motor Ferrari para hacer el encendido de la unidad de potencia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.