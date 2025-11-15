Carros alegóricos y comparsas en el Mega Desfile en CDMX por el Mundial 2026
Falta menos para el Mundial 2026 y en la CDMX habrá diversas actividades para que todas las personas que acudan disfruten de música, carros alegóricos y más.
Cada vez falta menos para que en todo México se viva la emoción del futbol con el Mundial 2026 y en la CDMX se tienen programados varios eventos para que todos puedan disfrutar de diversas actividades relacionadas con el deporte más popular del planeta.
Mega desfile en CDMX para recibir el Mundial 2026
De acuerdo con las autoridades capitalinas en el mega desfile habrá carros alegóricos, comparsas y representaciones culturales de diferentes regiones del país y de delegaciones internacionales.
El objetivo es mostrar la identidad mexicana y compartir el espíritu global por la Copa del Mundo . Habrá música, artes escénicas, vestuarios tradicionales y muchas sorpresas para darle la bienvenida a los millones de aficionados que llegarán a México para disfrutar de la justa deportiva.
¿Cuándo será el mega desfile?
El Mega Desfile para recibir el Mundial 2026 se llevará a cabo el 21 de junio y se realizará en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital.
Además, el 1 de marzo de 2026 habrá una clase masiva de futbol; el 31 de mayo se realizará la ola más grande del mundo y el 11 de junio serán los 19 festivales futboleros.
¿Cuándo es el sorteo Mundial 2026?
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el viernes 5 de diciembre a las 17:00 horas en el Centro Kennedy de Washington D.C. Se contará con 48 selecciones que se distribuirán en 12 grupos de cuatro equipos.
El bombo 1 incluirá a los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) junto con los nueve equipos mejor ubicados en el ranking de la FIFA que hayan clasificado.
México es Grupo A, Canadá grupo B y Estados Unidos grupo C, mientras que los bombos 2, 3 y 4 se completarán con las siguientes 12 selecciones mejor posicionadas en el ranking de la FIFA en orden descendente y así garantizar un equilibrio entre los grupos.
México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026
