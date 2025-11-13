Resultado EN VIVO del Chivas vs América por las semifinales de la Liga MX Femenil

De nueva cuenta las semifinales de la Liga MX Femenil tendrán tintes de clásico, pues tras los cuartos de final en donde Rayadas y Diablas Rojas del Toluca quedaron eliminadas, se definió que el Chivas vs América será una de las llaves encargadas de definir a las finalistas del torneo Apertura 2025.

Será a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, que estará dando inicio el Clásico Nacional Femenil en la cancha del Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, el cual ha sido testigo de grandes duelos de esta rama del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Chivas y América a las semifinales de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs América tiene un contraste muy marcado en cuanto a resultados en los últimos partidos, pues mientras las dirigidas por Antonio Contreras suman dos victorias en sus últimos cinco cotejos disputados, Las Águilas de Ángel Villacampa suman cuatro triunfos y un empate.

A pesar de ello, las Chivas vienen de ganarle por marcador global de 4-2 a las Diablas de Toluca en los cuartos de final, mientras que el América venció 6-1 global a las Rayadas de Monterrey, las cuales habían terminado en la sexta posición de la clasificación.

Alineaciones del Chivas vs América Femenil

Las alineaciones con las que tanto Chivas como América Femenil saltarán a las canchas, son las siguientes:

Chivas Femenil:

Celeste Espino

Denise Castro

Alicia Cervantes

Joselyn de la Rosa

Daniela Delgado

Yamile Franco

Damaris Godinez

Carolina Jaramillo

Casandra Montero

Gabriela Valenzuela

Natalia Villarreal

América Femenil:

Sandra Paños

Nancy Antonio

Scarlett Camberos

Irene Guerrero

Jana Gutiérrez

Nicolette Hernández

Annie Karich

Annia Mejía

Kiana Palacios

Kimberly Rodríguez

Bruna Vilamala

