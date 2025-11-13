inklusion.png Sitio accesible
Nota

Resultado EN VIVO del Chivas vs América por las semifinales de la Liga MX Femenil

El América Femenil viene de dejar fuera de las semifinales a las Rayadas, mientras que las Chivas hicieron lo propio en el duelo ante las Diablas de Toluca.

Resultado del Chivas vs America Femenil
Getty Images
1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

De nueva cuenta las semifinales de la Liga MX Femenil tendrán tintes de clásico, pues tras los cuartos de final en donde Rayadas y Diablas Rojas del Toluca quedaron eliminadas, se definió que el Chivas vs América será una de las llaves encargadas de definir a las finalistas del torneo Apertura 2025.

Será a las 20:07 horas, tiempo del centro de México, que estará dando inicio el Clásico Nacional Femenil en la cancha del Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, el cual ha sido testigo de grandes duelos de esta rama del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Chivas y América a las semifinales de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs América tiene un contraste muy marcado en cuanto a resultados en los últimos partidos, pues mientras las dirigidas por Antonio Contreras suman dos victorias en sus últimos cinco cotejos disputados, Las Águilas de Ángel Villacampa suman cuatro triunfos y un empate.

A pesar de ello, las Chivas vienen de ganarle por marcador global de 4-2 a las Diablas de Toluca en los cuartos de final, mientras que el América venció 6-1 global a las Rayadas de Monterrey, las cuales habían terminado en la sexta posición de la clasificación.

Liga MX Femenil
Alineaciones del Chivas vs América Femenil

Las alineaciones con las que tanto Chivas como América Femenil saltarán a las canchas, son las siguientes:

Chivas Femenil:

  • Celeste Espino
  • Denise  Castro
  • Alicia Cervantes
  • Joselyn de la Rosa
  • Daniela Delgado
  • Yamile Franco
  • Damaris Godinez
  • Carolina Jaramillo
  • Casandra Montero
  • Gabriela Valenzuela
  • Natalia Villarreal

América Femenil:

  • Sandra Paños
  • Nancy Antonio
  • Scarlett Camberos
  • Irene Guerrero
  • Jana Gutiérrez
  • Nicolette Hernández
  • Annie Karich
  • Annia Mejía
  • Kiana Palacios
  • Kimberly Rodríguez
  • Bruna Vilamala

Autor / Redactor

Yael Toribio

francisco.toribio@tvazteca.com.mx