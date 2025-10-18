¡El Clásico de Clásicos! Hora y señal de streaming para ver el Cruz Azul vs América por Liga MX

Después de varias semanas de espera para el Cruz Azul vs América , este sábado 18 de octubre en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, se estará disputando una edición más del Clásico Joven correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los dirigidos por André Jardine y Nicolás Larcamón se verán nuevamente las caras en la cancha de Ciudad Universitaria, recinto que ha sido testigo de duelos de alta intensidad entre los de La Máquina y los Azulcremas.

Selección Mexicana: Sub-20 pierde ante Argentina y el Tri cae goleado 4-0 ante Colombia [VIDEO] México vivió un día sombrío en el futbol, cayó 0-2 ante Argentina en cuartos del Mundial Sub-20 y perdió 4-0 contra Colombia en amistoso rumbo al Mundial 2026.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por dónde ver el Cruz Azul vs América?

El Clásico Joven Cruz Azul vs América se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de la aplicación de Vix, plataforma de streaming que contará con todos los pormenores de lo que ocurra en el enfrentamiento de la Liga MX.

La plataforma de streaming tiene un precio de 199 pesos en su paquete mensual, así como mil 399 pesos en su plan anual, el cual hace que las y los usuarios ahorren poco más de 950 pesos.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América al Clásico Joven?

Con 12 jornadas disputadas hasta antes del Clásico Joven el Cruz Azul de Nicolás Larcamón ha ido perdiendo fuerza en el torneo de la Liga MX, pues ya suma tres partidos sin conocer la victoria gracias a los empates ante Querétaro y Tigres así como la derrota ante los Xolos de Tijuana.

Por su parte, Las Águilas de André Jardine suman tres victorias al hilo gracias a lo hecho ante el Atlético de San Luis, Pumas y Santos Laguna.

Hasta el momento el América se mantiene en la segunda posición de la tabla general, mientras que Cruz Azul marcha en la quinta posición por debajo de Toluca, Tigres, Monterrey y los mismos azulcremas.

💥 Cruz Azul vs América: una rivalidad que no decepciona. Desde 2018 se han enfrentado en finales y torneos internacionales. Conoce los datos, pronósticos y momentos clave de este nuevo capítulo del #ClásicoJovenhttps://t.co/GiAur3nQoh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 18, 2025

¿Cómo quedó el último Clásico Joven en Liga MX?

Esta será la primera vez que tanto Cruz Azul como América se vean las caras tras las semifinales del pasado Clausura 2025, llave en la cual los azulcremas eliminaron a los entonces dirigidos por Vicente Sánchez.

Si bien es cierto que la llave quedó empatada con un marcador global de 2-2, los de Coapa avanzaron a la gran final del campeonato por la posición en la tabla general.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.