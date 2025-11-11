De “panzazo”, la Selección Mexicana avanza a 16vos del Mundial Sub 17; se medirán ante Argentina

A pesar de la desastrosa fase de grupos de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 , los dirigidos por Carlos Cariño lograron avanzar a los 16vos de final gracias al cuarto criterio de desempate con Arabia Saudita, los cuales al tener más tarjetas amarillas y rojas, quedaron eliminados por temas de fair play.

El conjunto Tricolor juvenil accedió a la próxima ronda de la Copa del Mundo Sub 17 como el peor combinado de toda la fase de grupos entre los clasificados, esto gracias a que fueron el peor tercer lugar de todas las selecciones que avanzan por medio de este criterio.

¿Cómo quedó el Suiza vs México por el Mundial Sub 17?

Fue el pasado lunes 10 de noviembre que la Selección Mexicana se midió ante Suiza como parte de la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 17. En ese partido, el Tricolor estaba obligado a conseguir los tres puntos para poder avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

Pese a ello el tricolor terminó perdiendo por un marcador de 3-1, lo cual los dejó en el tercer puesto del grupo F por debajo de Suiza y Corea del Sur, los cuales sumaron 7 puntos respectivamente en el torneo juvenil.

¿Cuándo es el México vs Argentina por el Mundial Sub 17?

A pesar de lo antes mencionado y gracias a que la Selección Mexicana sumó menos tarjetas en el torneo en comparación con Arabia Saudita, el Tricolor se deberá medir ante la Selección de Argentina en los 16avos de final del torneo el próximo viernes 14 de noviembre en punto de las 07:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Es importante mencionar que el contraste entre los conjuntos que disputarán el partido es muy marcado, pues mientras Argentina lo hace como el mejor combinado del torneo tras ganar sus tres partidos, México llega como la peor selección tras sumar dos derrotas y una victoria en la fase de grupos.

Resultados de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17

Dentro de la fase de Grupos del Mundial Sub 17 la Selección Mexicana perdió ante Corea del Sur en su debut por marcador de 2-1, vencieron por la mínima diferencia a Costa de Marfil y cayeron nuevamente ante Suiza.

