VIDEO: El golazo por el que Carlos Orrantia del Atlas fue nominado al premio Puskas de la FIFA

Las novedades en las nominaciones de lo mejor del futbol en el año siguen dando mucho de qué hablar, pues este mismo jueves 13 de noviembre se dio a conocer que Carlos Orrantia, jugador del Atlas de la Liga MX, fue nominado al premio Puskas por el gol que marcó ante el Querétaro en el Clausura 2025.

Fue al minuto 37 del Querétaro vs Atlas por la Jornada 16 del Clausura 2025, que el mexicano aprovechó un rechace del guardameta Jorge Hernández para con un “sombrerito” quitarse a uno de sus rivales. Posterior a ello y con el esférico aún en el aire, Orrantia conectó un zapatazo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior derecho del portero de los Gallos.

Pongan la rola brasileña de Ey Macalaena🎶 y disfruten de este increíble GOLAZO.🇧🇷😤



Tremendo derroche de técnica y clase por parte de Orrantia.🤩🇲🇽@Club_Queretaro 0-1 @AtlasFC 🐔🆚🦊#Jornada16 #Clausura2025.#LaLigaDeLaAfición. pic.twitter.com/Vi1yHw6WmV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lista completa de nominados al premio Puskas de la FIFA

Más allá de la nominación de Carlos Orrantia al premio Puskas , resalta que el defensor mexicano estará compitiendo en las votaciones contra jugadores como Lamine Yamal del Barcelona y Declan Rice del Arsenal, los cuales también recibieron la nominación por los goles anotados ante el Espanyol y el Real Madrid respectivamente.

La lista completa de nominados para el premio Puskas son:

Alerrandro por su gol en el Vitória vs Cruzeiro

Alessandro Deiola por su gol en el Cagliari vs Venezia

Amr Nasser por su gol en el Al-Ahly vs Pharco

Kevin Rodrigues por su gol en el Kasimpasa vs Rizespor

Lucas Ribeiro por su gol en el Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund

Pedro de la Vega por su gol en el Cruz Azul vs Seattle Sounders

Santiago Montiel por su gol en el Independiente vs Independiente Rivadavia

Goles de Lamine Yamal y Declan Rice por los que fueron nominados al Puskas

Vale la pena mencionar que la nominación de Declan Rice se dio por uno de los goles que le marcó al Real Madrid en la pasada edición de la Champions League, en la cual se “destapó” con dos golazos que hicieron soñar a los Gunners por un par de minutos.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Declan Rice's free-kick vs Real Madrid has been nominated for the Puskas award! 🥇✨ pic.twitter.com/vBxEjT6pyo — EuroFoot (@eurofootcom) November 13, 2025

Por su parte la nominación de Lamine Yamal, la joya y figura del Barcelona , se dio por su anotación ante el Espanyol en el último derbi que se disputó en la cancha del estadio Cornella-El Prat.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lamine Yamal's goal against Espanyol last season has been NOMINATED for the Puskás Award. #fcblive 🔥 pic.twitter.com/wX3jxeTe8h — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 13, 2025

¿Cuándo dan a conocer al ganador del Puskas 2025?

Los ganadores del del Premio The Best, el Puskas y demás galardones entregados por la FIFA, se estarán dando a conocer hasta el martes 16 de diciembre, esto en una ceremonia organizada por el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional.

¿Quién es el mexicano que peleará en Arabia Saudita contra un japonés? Él es Sebastián Hernández Reyes [VIDEO] Sebastián Hernández Reyes, el invicto tijuanense “Logan”, debutará en la élite global contra Junto Nakatani en Riyadh en una explosiva cartelera con Inoue vs Picasso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.