Todo lo que debes saber del partido de la NFL en Madrid entre Dolphins y Commanders

Después de varias semanas de espera para el juego de la NFL en Madrid, España, este próximo domingo 16 de noviembre se estará llevando a cabo el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, correspondiente a la semana 11 de la temporada 2025.

El juego entre las franquicias de la Conferencia Americana y Nacional respectivamente, será el primer compromiso de temporada regular que se lleve a cabo en suelo español, esto después de los acuerdos a los que llegaron las autoridades locales con los altos comisionados de esta liga de futbol americano.

¿Dónde será el juego entre Dolphins y Commanders en Madrid?

El compromiso de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, se llevará a cabo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid y el cual desde su remodelación, se realizan eventos deportivos y culturales de todo tipo.

Vale la pena mencionar que a lo largo de esta última semana, los Miami Dolphins estuvieron entrenando en el centro deportivo del Atlético de Madrid conocido como Cívitas Metropolitano, mientras que los Commanders hicieron lo propio en las instalaciones del conjunto merengue.

¿A qué hora es el Miami Dolphins vs Washington Commanders de la NFL en Madrid?

Será en punto de las 08:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se estará llevando a cabo el enfrentamiento Miami Dolphins vs Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.

Se prevé que previo a la patada inicial del compromiso en Madrid, la NFL realice una ceremonia de presentación ante los más de 70 mil espectadores que se esperan abarroten el estadio.

New city unlocked this Sunday 🔓🇪🇸



WASvsMIA– Sunday 9:30am ET on @NFLNetwork

Also streaming on @NFLPlus

¿Cuántas ciudades fuera de EUA han tenido juegos de la NFL?

Es importante señalar que este no será el primer compromiso de la NFL que se lleve a cabo fuera de los Estados Unidos, pues más allá de España, han habido compromisos de temporada regular en las siguientes ciudades y países:

Londres, Inglaterra

Toronto, Canadá

Ciudad de México

Frankfurt, Alemania

São Paulo, Brasil

Múnich, Alemania

Berlín, Alemania

Dublín, Irlanda

