Todo lo que debes saber del partido de la NFL en Madrid entre Dolphins y Commanders
La NFL vivirá su primer partido en España y Madrid en el mítico Santiago Bernabéu, será la sede para el compromiso entre Miami Dolphins y Washington Commanders.
Después de varias semanas de espera para el juego de la NFL en Madrid, España, este próximo domingo 16 de noviembre se estará llevando a cabo el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, correspondiente a la semana 11 de la temporada 2025.
El juego entre las franquicias de la Conferencia Americana y Nacional respectivamente, será el primer compromiso de temporada regular que se lleve a cabo en suelo español, esto después de los acuerdos a los que llegaron las autoridades locales con los altos comisionados de esta liga de futbol americano.
¿Quién es el mexicano que peleará en Arabia Saudita contra un japonés? Él es Sebastián Hernández Reyes
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Dónde será el juego entre Dolphins y Commanders en Madrid?
El compromiso de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, se llevará a cabo en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid y el cual desde su remodelación, se realizan eventos deportivos y culturales de todo tipo.
Vale la pena mencionar que a lo largo de esta última semana, los Miami Dolphins estuvieron entrenando en el centro deportivo del Atlético de Madrid conocido como Cívitas Metropolitano, mientras que los Commanders hicieron lo propio en las instalaciones del conjunto merengue.
Solo estos jugadores privilegiados llevarán el escudo dorado de la NFL en sus jerseys
Una nueva temporada de la NFL comienza con miras a llegar al Super Bowl LX en San Francisco y ciertos jugadores portarán un increíble distintivo en sus jerseys.
¿A qué hora es el Miami Dolphins vs Washington Commanders de la NFL en Madrid?
Será en punto de las 08:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se estará llevando a cabo el enfrentamiento Miami Dolphins vs Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.
Se prevé que previo a la patada inicial del compromiso en Madrid, la NFL realice una ceremonia de presentación ante los más de 70 mil espectadores que se esperan abarroten el estadio.
New city unlocked this Sunday 🔓🇪🇸— NFL (@NFL) November 14, 2025
WASvsMIA– Sunday 9:30am ET on @NFLNetwork
Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/C0PHYuRJbL
¿Cuántas ciudades fuera de EUA han tenido juegos de la NFL?
Es importante señalar que este no será el primer compromiso de la NFL que se lleve a cabo fuera de los Estados Unidos, pues más allá de España, han habido compromisos de temporada regular en las siguientes ciudades y países:
- Londres, Inglaterra
- Toronto, Canadá
- Ciudad de México
- Frankfurt, Alemania
- São Paulo, Brasil
- Múnich, Alemania
- Berlín, Alemania
- Dublín, Irlanda
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.