Nota

LIGA MX: partidos, horarios y dónde ver la jornada 13 del apertura 2025

Reaparece el viernes botanero con doble cartelera que podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Fut Azteca

Liga MX: Viernes botanero 17 de octubre 2025
1 minutos de lectura.
Escrito por: Sergio Valladares

Después del parón provocado por las fechas FIFA oficiales del mes de octubre , reaparece la LIGA MX con un fin de semana plagado de fútbol. Mañana viernes 17 de octubre inician las actividades correspondientes a la jornada 13 del torneo Apertura 2025 , el cual empieza su recta final en ruta a la liguilla.

Partidos de viernes botanero

Los viernes se han convertido en un ritual futbolístico a cargo del Fut Azteca Team con el ya clásico ‘Viernes Botanero’. Para esta edición del viernes 17 de octubre, los Tigres reciben a Necaxa en casa.

  • Tigres vs Necaxa: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 20:50 horas.
  • Puebla vs Tijuana: Caliente TV y Tubi a las 19:00 horas.
  • Atlético San Luis vs Atlas: ESPN Y Disney Plus a las 21:00 horas.

Partidos sábado 18 de octubre

  • Toluca vs Querétaro: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 17:00 horas.
  • Juárez vs Pachuca: Tubi a las 17:00 horas.
  • Santos Laguna vs León: Vix Premium a las 17:00 horas.
  • Monterrey vs Pumas: Canal 5 y Vix Premium a las 19:00 horas.
  • Chivas vs Mazatlán: Amazon Prime Video a las 19:05 horas.
  • Cruz Azul vs América: Canal 5 y Vix Premium a las 21:05 horas.

Tabla Liga MX al momento

  1. Toluca: 28 pts
  2. América: 27 pts
  3. Monterrey: 26 pts
  4. Cruz Azul: 25 pts
  5. Tigres: 23 pts
  6. Tijuana: 20 pts
  7. Pachuca: 20 pts
  8. FC Juárez: 18 pts
  9. Chivas: 17 pts
  10. Pumas: 13 pts
  11. Atlas: 13 pts
  12. León: 12 pts
  13. Mazatlán: 11 pts
  14. Querétaro: 11 pts
  15. Atlético San Luis: 10 pts
  16. Santos Laguna: 10 pts
  17. Necaxa: 9 pts
  18. Puebla: 5

