LIGA MX: partidos, horarios y dónde ver la jornada 13 del apertura 2025
Reaparece el viernes botanero con doble cartelera que podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Fut Azteca
Después del parón provocado por las fechas FIFA oficiales del mes de octubre , reaparece la LIGA MX con un fin de semana plagado de fútbol. Mañana viernes 17 de octubre inician las actividades correspondientes a la jornada 13 del torneo Apertura 2025 , el cual empieza su recta final en ruta a la liguilla.
Partidos de viernes botanero
Los viernes se han convertido en un ritual futbolístico a cargo del Fut Azteca Team con el ya clásico ‘Viernes Botanero’. Para esta edición del viernes 17 de octubre, los Tigres reciben a Necaxa en casa.
- Tigres vs Necaxa: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 20:50 horas.
- Puebla vs Tijuana: Caliente TV y Tubi a las 19:00 horas.
- Atlético San Luis vs Atlas: ESPN Y Disney Plus a las 21:00 horas.
Partidos sábado 18 de octubre
- Toluca vs Querétaro: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 17:00 horas.
- Juárez vs Pachuca: Tubi a las 17:00 horas.
- Santos Laguna vs León: Vix Premium a las 17:00 horas.
- Monterrey vs Pumas: Canal 5 y Vix Premium a las 19:00 horas.
- Chivas vs Mazatlán: Amazon Prime Video a las 19:05 horas.
-
Cruz Azul
vs América: Canal 5 y Vix Premium a las 21:05 horas.
Tabla Liga MX al momento
- Toluca: 28 pts
- América: 27 pts
- Monterrey: 26 pts
- Cruz Azul: 25 pts
- Tigres: 23 pts
- Tijuana: 20 pts
- Pachuca: 20 pts
- FC Juárez: 18 pts
- Chivas: 17 pts
- Pumas: 13 pts
- Atlas: 13 pts
- León: 12 pts
- Mazatlán: 11 pts
- Querétaro: 11 pts
- Atlético San Luis: 10 pts
- Santos Laguna: 10 pts
- Necaxa: 9 pts
- Puebla: 5
