LIGA MX: partidos, horarios y dónde ver la jornada 13 del apertura 2025

Después del parón provocado por las fechas FIFA oficiales del mes de octubre , reaparece la LIGA MX con un fin de semana plagado de fútbol. Mañana viernes 17 de octubre inician las actividades correspondientes a la jornada 13 del torneo Apertura 2025 , el cual empieza su recta final en ruta a la liguilla.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Partidos de viernes botanero

Los viernes se han convertido en un ritual futbolístico a cargo del Fut Azteca Team con el ya clásico ‘Viernes Botanero’. Para esta edición del viernes 17 de octubre, los Tigres reciben a Necaxa en casa.



Tigres vs Necaxa: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 20:50 horas.

Puebla vs Tijuana: Caliente TV y Tubi a las 19:00 horas.

Atlético San Luis vs Atlas: ESPN Y Disney Plus a las 21:00 horas.



Partidos sábado 18 de octubre

Toluca vs Querétaro: Azteca Deportes y Azteca 7 a las 17:00 horas.

Juárez vs Pachuca: Tubi a las 17:00 horas.

Santos Laguna vs León: Vix Premium a las 17:00 horas.

Monterrey vs Pumas: Canal 5 y Vix Premium a las 19:00 horas.

Chivas vs Mazatlán: Amazon Prime Video a las 19:05 horas.

Cruz Azul vs América: Canal 5 y Vix Premium a las 21:05 horas.



Tabla Liga MX al momento

Toluca: 28 pts América: 27 pts Monterrey: 26 pts Cruz Azul: 25 pts Tigres: 23 pts Tijuana: 20 pts Pachuca: 20 pts FC Juárez: 18 pts Chivas: 17 pts Pumas: 13 pts Atlas: 13 pts León: 12 pts Mazatlán: 11 pts Querétaro: 11 pts Atlético San Luis: 10 pts Santos Laguna: 10 pts Necaxa: 9 pts Puebla: 5