Las exigencias de Checo Pérez en su contrato con Cadillac para regresar a la Fórmula 1

La Fórmula 1 sin Sergio ‘ Checo’ Pérez no era la misma. Es por eso que Cadillac lo habría firmado para la temporada 2026 y el piloto mexicano puso varias exigencias en su contrato, como la duración de dos temporadas y un auto en igualdad de condiciones que la de su compañero.

En esta ocasión, a sus 35 años, Checo Pérez tiene experiencia de sobra en el máximo circuito de las carreras y antes de firmar con una nueva escudería, se “blindó” de las complicaciones que podría sufrir, basándose en todo lo que ha aprendido, específicamente, en sus últimos años con Red Bull.

Las exigencias de Checo Pérez para firmar con Cadillac

De acuerdo con el portal especializado de Motorsport, la escudería de Cadillac y Checo Pérez ya habrían llegado a un acuerdo, en donde el mexicano acordó firmar por dos temporadas, con posible extensión para una más.

Al firmar por dos años, Checo busca desarrollar de la mejor manera posible su vehículo, para no tener que asegurar resultados en la primera temporada y tener al menos un año para mejorar su monoplaza con base en lo que vivan en la pista.

Por si fuera poco, otra exigencia de Pérez sería tener un auto en las mismas condiciones que su coequipero, para una competencia justa en todo momento. Posiblemente, algo que aprendió luego de que en Red Bull el auto de Max Verstappen tenía elementos muy diferentes al suyo, a pesar de ser equipo.

¿Quién sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac?

De igual manera, la fuente señala que el elegido para correr en equipo con Checo sería el finlandés Valtteri Bottas, otro piloto con amplia experiencia en la Fórmula 1, también de 35 años, quien estuvo en los equipos de Mercedes y Alfa Romeo.

¿Cuándo sería el debut de Checo Pérez con Cadillac?

Cabe destacar que la escudería de Cadillac debutará en la Fórmula 1 hasta el 2026, por lo que todavía habrá que esperar varios meses para ver de regreso a Checo Pérez, sin embargo, ya hay una fecha en el calendario.

En este caso, el debut oficial de Checo Pérez con Cadillac sería el 8 de marzo del 2026, en el Gran Premio de Australia, en el Circuito de Albert Park de Melbourne.

