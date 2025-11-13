¡Llegó el día! Horarios y todo lo que debes de saber de las semifinales de ida de la Liga MX Femenil

Las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil están listas y prometen grandes emociones. Tigres, América, Chivas y Cruz Azul avanzaron tras unos cuartos de final llenos de intensidad y goles.

Los partidos de ida se jugarán este jueves 13 de noviembre, ambos transmitidos en el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil:



Tigres vs Cruz Azul : 18:00 horas desde el Estadio Olímpico Universitario

: desde el Estadio Olímpico Universitario América vs Chivas: 20:07 horas en el Estadio Akron, en Guadalajara

¡Llegaron los 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 de las 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐬!🔔📲



Guarda este post y compártelo, no hay excusa 😮‍💨✨



Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar. 📲 https://t.co/GXbHqJOuSP#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/eBibmjhx8M — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo serán los partidos de vuelta?

Los encuentros de vuelta de la Liga MX Femenil se disputarán el domingo 16 de noviembre, también con transmisión en YouTube:



Tigres cerrará contra Cruz Azul en el Estadio Universitario a las 17:00 horas

a las 17:00 horas América recibirá a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 19:00 horas

Tigres busca la octava corona, Cruz Azul sigue haciendo historia

Las Amazonas llegan como líderes del torneo con una campaña casi perfecta: 42 puntos, 60 goles a favor y solo 11 en contra. Dirigidas por Pedro Martínez Losa, las felinas eliminaron a Juárez con global de 1-0 y ahora buscan avanzar a su décimo sexta semifinal consecutiva.

Del otro lado, Cruz Azul Femenil vive su mejor torneo desde la creación de la liga. El conjunto celeste hizo historia al eliminar a las actuales campeonas, Pachuca, con una contundente goleada de 5-0 en la vuelta, logrando por primera vez su pase a semifinales.

Tigres femenil busca campeonato en Concachampions [VIDEO] Las Amazonas se enfrentarán a Gotham FC a las 20:00 horas (tiempo del centro del país; conoce la previa de la Concachampions femenil.

Clásico Nacional en la otra llave: América vs Chivas

La otra semifinal ofrece un nuevo capítulo del Clásico Nacional . América Femenil, que terminó tercero en la tabla con 38 puntos, llega con un ataque en gran forma tras golear 6-1 a Rayadas en los cuartos.

Chivas , por su parte, superó 4-2 a Toluca y busca regresar a una final por primera vez desde el Clausura 2022, año en que se coronaron campeonas. El enfrentamiento promete alta intensidad y un lleno total tanto en el Akron como en la capital.

Dominio histórico de Tigres y la evolución del futbol femenil

Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, Tigres ha alcanzado 15 de 16 semifinales, consolidándose como el equipo más constante del circuito. América ha llegado a 14, Chivas a ocho y Cruz Azul apenas vive su primera.

Todo está listo para que el futbol femenil mexicano escriba otro capítulo histórico rumbo a la gran final del Apertura 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.