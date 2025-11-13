Estas son las penas que proponen para castigar la violencia en estadios

La diputada Lorena Piñón Rivera del PRI propuso el pasado miércoles 12 de noviembre de 2025 una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y del Código Penal Federal.

La iniciativa busca castigar con mayor severidad a las personas que cometan actos violentos en los estadios de fútbol de México, esto como una alternativa para rescatar uno de los deportes más importantes para los mexicanos y que muchas veces se ha visto envuelto en actos de extrema violencia.

Esta propuesta busca que tanto directivos, clubes y aficionados obtengas castigos por estar involucrados en cualquier riña o acto violento dentro y en las afueras de los estadios de fútbol de la Liga MX .

Piñón Rivera consideró que con iniciativa se busca evitar que México sea el siguiente en la lista de países castigados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), y declaró que de no hacer estos cambios pertinentes, la FIFA podría quitarle el Mundial de 2026 a México. Después de lo ocurrido hace un par de años en el Estadio Corregidora de Querétaro , es necesario hacer un cambio dentro de los estadios y en la mentalidad de los mexicanos.

⚽🚨 México podría perder su sede del Mundial 2026 si se repite un hecho violento como el de Querétaro, advirtió la diputada Lorena Piñón Rivera 🇲🇽



Propone una Ley Antibarras con penas de hasta 12 años de cárcel para aficionados violentos y directivos omisos ⚖️



🔗… — Fer Moctezuma Ojeda ☕🎙️📰 (@FerMoctezumaO) November 12, 2025

Dentro de la iniciativa se contemplan castigos que van de los 3 a los 12 años de prisión para cualquier tipo agresión, siendo esta una iniciativa que puede marcar un antes y un después en el fútbol mexicano.

