Bryan Angulo, campeón con Cruz Azul en 2021, es atacado a balazos; revelan su estado de salud

Durante el mediodía de este 16 de octubre la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Portoviejo del futbol de la segunda división de Ecuador, dio a conocer que el delantero Bryan Angulo y ex del Cruz Azul de la Liga MX, sufrió un atentado a balazos mientras se dirigía al entrenamiento matutino del jueves.

A través de un comunicado emitido por medio de las diferentes plataformas de las redes sociales, la LDU de Portoviejo señaló que el atentado contra el delantero de 29 años de edad ocurrió luego de una serie de amenazas previo al partido ante el club Búhos ULVR, el cual se disputará el viernes 17 de octubre.

¿Cuál es el estado de salud de Bryan Angulo?

Se dio a conocer que tras el atentado a balazos en contra de Byan Angulo, el futbolista recibió la atención médica correspondiente, por lo cual se reporta que su estado de salud es estable, además de que está fuera de peligro a pesar de las heridas que sufrió.

A pesar de ello, se dio a conocer que el ecuatoriano permanece internado en un hospital de la zona, lugar en el cual permanece bajo observación y atención médica derivado de las heridas generadas en una de sus extremidades.

¿Cómo fue el atentado contra Bryan Angulo?

De acuerdo con medios internacionales, “El Cuco” fue atacado a balazos durante la mañana de este jueves 16 de octubre cuando se dirigía al entrenamiento de la LDU de Portoviejo en la zona de La Capira.

Se dio a conocer que el hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos, esto luego de que un par de sujetos armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba junto a otros de sus compañeros.

Se dio a conocer que gracias a que agentes de la policía local se encontraban en la zona, se logró la captura de uno de los sicarios, por lo cual se iniciaron con las investigaciones correspondientes sobre el caso del atentado contra el exjugador de Cruz Azul y Xolos de la Liga MX.

Brayan Angulo y su paso por el futbol de la Liga MX

Es importante mencionar que Bryan Angulo llegó al futbol de la Liga MX para el torneo Apertura 2020 con el Cruz Azul, club que le abrió las puertas del balompié nacional a los 24 años de edad.

Como parte del futbol mexicano, “El Cuco” logró marcar un total de 12 goles en 58 partidos con Cruz Azul, así como 7 anotaciones y una asistencia con los Xolos de Tijuana en 27 cotejos disputados.

