¡Emotivo! Fórmula 1 rinde homenaje a ‘Checo’ Pérez en el marco del GP de México

En el marco del Gran Premio (GP) de México 2025 que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre, la Fórmula 1 rindió un emotivo homenaje al piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, el cual fue destacado como un revolucionario de este evento en la capital de la República.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales que la máxima categoría del deporte motor, señaló que el piloto tapatío convirtió al GP de la Ciudad de México (CDMX) en una celebración nacional, esto gracias a que históricamente se ha realizado en temporada de Día de Muertos.

¿Cómo fue el homenaje de la Fórmula 1 a ‘Checo’ Pérez?

Aprovechando que la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríoguez se realizará una semana antes de los festejos de Día de Muertos en todo el país, la Fórmula 1 publicó una serie de imágenes de todos los pilotos del paddock con las emblemáticas decoraciones de la temporada.

Con la frase “como nos enseñó ‘Checo’ Pérez”, las redes sociales de este deporte motor mostraron a pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Carlos Sainz y demás, posando con las tradicionales “calaveritas” adornada con flores.

F1 reconoce que ‘Checo’ Pérez cambió la historia del GP de México

Más allá de esta serie de fotos publicadas en la cuenta de Instagram de la Fórmula 1, el deporte motor publicó un largo y extenso análisis sobre cómo fue que ‘Checo’ Pérez revolucionó el GP de México desde el ya lejano 2015.

En lo publicado por la F1, se señaló que gracias a que el tapatío formaba parte del paddock en el 2015, el GP de ese año destacó a nivel internacional por la pasión de las y los asistentes al autódromo.

Fue gracias a ello que incluso el evento que se realiza cada año en nuestro país, fue premiado en un par de ocasiones como el mejor a nivel mundial, esto incluso por arriba de los organizados en Arabia, Estados Unidos y otros países.

How Checo Perez turned the Mexico City Grand Prix into a national celebration 🇲🇽🎉#F1 #MexicoGP — Formula 1 (@F1) October 23, 2025

¿Cuándo volverá a correr en la Fórmula 1 ‘Checo’ Pérez?

Vale la pena mencionar que Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la Fórmula 1 a partir de la temporada del próximo 2026, esto cuando tome el control del monoplaza de la nueva escudería Cadillac.

