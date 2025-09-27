Puebla vs Chivas: Hora exacta en la que iniciará el juego y pasos para solicitar el reembolso

Luego de que el partido Puebla vs Chivas por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX quedara oficialmente suspendido, se informó que el cotejo se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc tal y como estaba pactado en un inicio.

Será en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se estará dando el silbatazo inicial del partido que se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, así como en las plataformas de Azteca Deportes.

¡Oficial! México enfrentará a Argentina en partido de preparación rumbo al Mundial 2026 [VIDEO] Argentina enfrentará a México en un amistoso previo al Mundial 2026, 15 días antes del inicio del torneo, aún sin fecha oficial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo solicitar el reembolso del partido Puebla vs Chivas?

Fue a través de un comunicado oficial emitido por el conjunto camotero, que se informó la nueva fecha y horario en la que se jugará el Puebla vs Chivas . Dentro de este informe también se señalaron los pasos a seguir para solicitar el reembolso correspondiente por el juego que no se disputó el pasado viernes 26 de septiembre.

De acuerdo con lo señalado por el Club Puebla, aquellas personas que no puedan acudir al estadio este sábado 27 de septiembre, podrán solicitar su reembolso directamente con boletomovil.com , empresa encargada de la dispersión de tickets de acceso.

Puebla recibe a Chivas este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, partido reprogramado correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX 🎽🆚🐐



📆 Sabado 27 de septiembre

🕘 16:50 PM

📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣

📱APP Azteca Deportes pic.twitter.com/6QT1ZeuK9t — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 27, 2025

¿Por qué se suspendió el Puebla vs Chivas?

Vale la pena mencionar que el partido entre los camoteros y el chiverío quedó oficialmente suspendido luego de la tormenta que azotó al estado de Puebla durante la tarde-noche del pasado viernes 26 de septiembre.

A través de las imágenes de transmisión del compromiso se pudo observar la cancha del Estadio Cuauhtémoc completamente inundada y afectada por la lluvia, pues más allá de los encharcamientos también se apreció el reblandecimiento del césped que podría haber puesto en peligro la integridad de los jugadores.

¿Cómo va la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX?

Hasta antes del término de toda la Jornada 10 de la Liga MX, la tabla general del Apertura 2025 mostraba a las Chivas de Gabriel Milito en la posición 11, mientras que los de la franja marchan en la última posición.

Los primeros seis puestos de la clasificación, los cuales dan el pase directo a la próxima liguilla, son:

Cruz Azul

Toluca

Monterrey

América

Tigres

Juárez

Próximos rivales de Chivas y Puebla en Liga MX

El próximo rival del Puebla serán los Gallos Blancos de Querétaro, mientras que las Chivas visitarán en la cancha de Ciudad Universitaria a los Pumas de Efraín Juárez.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.