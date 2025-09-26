ÚLTIMA HORA: Puebla vs Chivas suspendido por lluvia y ya hay fecha y hora para que se juegue el partido

El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025, fue suspendido temporalmente debido a una tormenta eléctrica que azotó la ciudad de Puebla.

El encuentro, programado para las 21:00 horas del viernes 26 de septiembre, no pudo iniciarse en el horario previsto.

El partido @ClubPueblaMX vs @Chivas en el Estadio Cuauhtémoc retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs.



Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

¿Cuál es el estado de la cancha del Estadio Cuauhtémoc?

La Liga MX , en coordinación con Protección Civil, determinó posponer el inicio hasta que las condiciones fueran seguras para jugadores, cuerpo técnico, árbitros y aficionados.

Además de la tormenta eléctrica, el estado del terreno de juego en el Estadio Cuauhtémoc representó otro desafío. Tras un reciente concierto de Shakira , el césped del estadio no se encontraba en óptimas condiciones, y la lluvia acumulada empeoró la situación, creando zonas de barro que dificultaban el desarrollo del juego.

¿Se jugará el partido?

Hasta las 10:30 de la noche no se había confirmado una nueva fecha y hora para la reanudación del partido entre Puebla y Chivas. Pero más tarde las autoridades competentes evaluaron las condiciones del estadio y el clima para determinar que no se podía llevar a cabo el encuentro de manera segura.

¿Cuándo se va a jugar el Puebla vs Chivas?

Tras determinar que las condiciones de la cancha no eran aptas y a través de un comunicado, la Liga MX dio a conocer que el Puebla vs Chivas fue reprogramado para jugarse el sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas.

