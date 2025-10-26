Muere Nick Mangold, leyenda de los Jets de Nueva York, a los 41 años

El excentro de los Jets de Nueva York , Nick Mangold, falleció el sábado 25 de octubre por la noche a los 41 años como consecuencia de complicaciones derivadas de una enfermedad renal.

La franquicia de la NFL, a través de un comunicado , informó sobre su partida y explicó que Mangold se encontraba sometido a tratamientos de diálisis tras haber revelado públicamente su difícil batalla contra un daño renal crónico.

We are heartbroken to share the news of Nick Mangold’s sudden passing. — New York Jets (@nyjets) October 26, 2025

Postura de los Jets de Nueva York

El presidente de los Jets, Woody Johnson , expresó:

“Nick fue más que un centro legendario… el alma de nuestra línea ofensiva durante una década y un querido compañero de equipo cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el futbol americano de los Jets. Fuera del campo, su ingenio, calidez y lealtad inquebrantable lo convirtieron en un miembro muy querido de nuestra extensa familia Jets”.

Christopher Johnson, vicepresidente de la organización, agregó: “Nick era la personificación de la constancia, la fuerza y el liderazgo… Fue su carácter, humildad y humor fuera del campo lo que lo hizo inolvidable”.

¿Quién fue Nick Mangold?

Mangold fue seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL de 2006, en el puesto 29, procedente de la universidad de Ohio State University.

Durante 11 temporadas, es decir, toda su carrera jugó con los Jets, con 164 partidos jugados y 164 como titular, según registros oficiales. Fue seleccionado al Pro Bowl en siete ocasiones y nominado como All-Pro en varias temporadas.

Su papel en la línea ofensiva de los Jets fue clave para que el equipo alcanzara instancias importantes en playoffs, incluyendo dos veces el Campeonato de la AFC. Su legado quedó grabado en la historia de la franquicia: magia, fuerza, constancia y entrega.

La lucha silenciosa contra una enfermedad renal

En una carta pública recientemente compartida por Mangold, reconocía haber sido diagnosticado en 2006 con un defecto genético que desencadenó la enfermedad renal crónica .

“Estoy en diálisis mientras buscamos un trasplante de riñón. Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tendría más tiempo”, escribió Mangold.

La revelación generó una ola de solidaridad por parte de aficionados, excompañeros y la organización Jets. Semanas antes de su fallecimiento había hecho un llamado a la comunidad en busca de un donante de sangre tipo O.

