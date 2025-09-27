¿Qué pasó? DT renuncia tras derrota en Liga MX y proyecto queda a la deriva

Por un momento, los aficionados del Club León llegaron a ilusionarse con el trabajo de Eduardo Berizzo como director técnico, sin embargo, la mala fortuna invadió el equipo y ahora los ‘esmeraldas’ caminan sin rumbo tras la renuncia del DT luego de perder en la jornada 11 del torneo Apertura 2024.

El proyecto de León se reforzó con varios jugadores, gastando millones de dólares en el proceso e incluso robándose los reflectores del mundo fichando a James Rodríguez, pero ahora, los ‘panzas verdes’ han perdido el poco ‘peligro’ que llegaron a tener y tendrán que reconstruir al club.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Eduardo Berizzo renuncia como DT de León

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentanto su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, escribió León en su comunicado.

Una decisión que llegó luego de haber perdido 2-0 ante los ‘Bravos’ de Juárez en la jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, partido que fue ‘la gota que derramó el vaso’ en el proyecto de Berizzo, aunque fue el mismo estratega argentino quien decidió dar un paso al costado.

Berizzo llegó a León en septiembre del 2024 y se fue en septiembre de 2025. Se mantuvo en el cargo durante un año y su mayor ilusión era dirigir en el Mundial de Clubes, pero, al final, León no pudo participar por decisión reglamentaria de la FIFA, un punto de inflexión en este proyecto.

¿Por qué renunció Eduardo Berizzo?

En su comunicado, León expresó lo dolorosa que fue la decisión de Eduardo, sin embargo, aseguraron que haber hecho esto, honra su trayectoria personal y profesional, demostrando que es un hombre íntegro, lleno de valores deportivos, que siempre dará prioridad a las necesidades del equipo antes de las suyas.

Al final, Eduardo renunció porque no cumplió con los objetivos que había prometido, como pelear por el título de la Liga MX y ser un equipo protagonista; en su primer torneo no entraron ni siquiera al play-in, en el segundo lograron entrar directo a liguilla pero fueron eliminados por Cruz Azul en cuartos de final; no jugaron el Mundial de Clubes y ahora, en su tercer torneo, deja a León en un limbo entre el play-in y quedar eliminados.

Así va el León en la Liga MX

Tras 11 jornadas, León todavía puede califiar y se encuentra en el 10mo lugar de la tabla general, con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 mpates y 5 derrotas, aunque la salida de Berizzo y la obligación de comenzar un nuevo proyecto en una parte crucial del certamen les deja pocas posibildiades de trascender este Apertura 2025.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

