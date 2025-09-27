VIDEO: Así fueron las anotaciones de la goleada 5-2 del Atlético vs Real Madrid

Este sábado 27 de septiembre se disputó el derby Atlético vs Real Madrid correspondiente a la Jornada 7 de la temporada 2025-2026 de LaLiga de España, esto en un partido en donde los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone ganaron por goleada de 5-2 ante su acérrimo rival de la ciudad.

Los goles de los colchoneros fueron anotados por Robin Le Normand, Alexander Solorth, Julián Álvarez en dos ocasiones, así como por Antoine Griezmann; por su parte, los merengues descontaron con las anotaciones de Kylian Mbappé y Arda Güler.

¿Qué es la Ryder Cup y cuándo se disputa? [VIDEO] La Ryder Cup es uno de los torneos más importantes en el mundo del golf pues los mejores 12 golfistas de Estados Unidos y de Europa se enfrentarán.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Resumen del Atlético vs Real Madrid

El partido inició en punto de las 8:15 de la mañana de este sábado 27 de septiembre y desde muy temprano el Atlético de Madrid se fue al frente con la anotación de Robin Le Normand al minuto 14. Sin embargo, al 25’ y 36’ del tiempo corrido llegaron los goles de Mbappé y Güler para darle la voltereta en favor del Real Madrid .

El empate para los rojiblancos llegó gracias al gol de Solorth al minuto 45 más el agregado. Fue hasta el minuto 51 de la segunda mitad que con un polémico penal marcado a favor de los colchoneros, Julián Álvarez amplió el marcador para su equipo al poner el 3-2 momentáneo.

El mismo delantero argentino fue quien al 63’ volvió a ampliar la ventaja en favor de los colchoneros. Por su parte, Antoine Griezmann cerró la goleada con su anotación al 90’ más el agregado para dejar el 5-2 definitivo.

Goles del Atlético vs Real Madrid este 2025

Las siete anotaciones del derby madrileño fueron obras de un partido de élite mundial, pues más allá del gol de penal por parte de Julián Álvarez, el resto fueron de alta calidad gracias a las jugadas de ambos equipos.

¿Cuántas veces le ha ganado el Atlético al Real Madrid?

A pesar de la goleada por parte de Atlético contra el Real Madrid , es importante mencionar que los merengues cuentan con una amplia ventaja en cuanto a resultados directos contra su vecino rival.

En LaLiga, se han disputado un total de 175 partidos entre Atlético y Real Madrid, lo cual deja la siguiente balanza de resultados:

Real Madrid: 91 ganados

Atlético de Madrid: 41 ganados

Empates: 44

Próximos rivales del Atlético y Real Madrid

El próximo rival del Atlético de Madrid de Diego Simeone será el martes 30 de septiembre ante el Eintracht Frankfurt, por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso hará lo propio ante el Kairat Almaty por partidos correspondientes a la Jornada 2 de la Champions League.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.