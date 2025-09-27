¿La nueva Tarjeta Verde se usará en todos los torneos? así funciona y podría revolucionar el juego

Cada año la FIFA cambia algunos detalles en el reglamento del futbol, siempre con la intención de hacerlo más espectacular y justo. Es por eso que este 2025 pondrá a prueba la “ Tarjeta Verde ”, una nueva herramienta que podrán usar los directores técnicos para “retar” las decisiones de los árbitros.

Sí, ahora los silbantes no serán los únicos que podrán sacar tarjetas durante un partido. Ahora los técnicos tendrán la posibilidad de usar la nueva tarjeta verde y se trata de una medida muy similar a algo que ya existe en la NFL.

¿Qué es la tarjeta verde?

La nueva tarjeta verde o “tarjeta var ” es un sistema de revisión de video (FVS, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo mejorar la justicia arbitral en los partidos de todas las competiciones que se disputen.

Hace años llegó el VAR, un sistema de cámaras que ya se utiliza en todo el mundo para decidir en tiempo real si la decisión de un árbitro fue correcta o no; ahora, con la intención de que esta “justicia” llegue a todas las competiciones, surge la tarjeta verde.

Esta tarjeta aparecerá en las competiciones con menos recursos humanos y económicos, donde no se puede utilizar el VAR durante todo el encuentro. Las tarjetas se las dan a los directores técnicos de cada equipo y ellos podrán utilizarlas para pedir la revisión de alguna jugada que ellos consideren “mal marcada”.

Sí, como en la NFL . Si un entrenador no está de acuerdo con la decisión de los árbitros, podrá hacer uso de esa tarjeta y “retar” la jugada. Los estrategas pueden hacer esto hasta en dos ocasiones por partido y deben utilizarla inmediatamente después de la “acción dudosa” para no retrasar el encuentro. Los incidentes que se pueden revisar son:



Gol / no gol

Penal / no penal

Tarjeta roja directa

Confusión al amonestar a un jugador equivocado

Debut de la tarjeta verde en el Mundial sub 20

El mundial sub 20 de Chile ya tiene imágenes virales de los técnicos utilizando la tarjeta verde para retar las decisiones de los silbantes, algo que las personas no se imaginaban en el futbol.

¡SE ESTRENA LA TARJETA VERDE EN EL MUNDIAL SUB-20! 🟩



El entrenador de Corea del Sur le mostró la tarjeta al árbitro para revisar un posible penal a favor 😱



Para su mala fortuna, el árbitro no marcó la pena máxima al no ver una falta dentro del área ❌



¿La tarjeta verde llegará a todas las competiciones de FIFA?

No. FIFA utiliza los torneos juveniles para probar diferentes cambios en el reglamento o formatos y después analizar si los llevan a todas sus competiciones, pero en el caso de la tarjeta verde es diferente.

Si en un partido normal existe el VAR, no habrá necesidad de tener la tarjeta verde, ya que las decisiones arbitrales se revisarán al momento, sin la intervención del director técnico.

