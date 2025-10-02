Liga MX; partidos, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 12 (Apertura 2025)

Nos acercamos a la recta final del torneo Apertura 2025 , es aquí donde las acciones comienzan a aumentar y los 18 equipos buscarán afianzar un boleto en la fiesta grande.

Este viernes se reanudan las actividades del fútbol mexicano con la jornada 12, ya más de la mitad de la fase regular a concluido y es aquí cuando el drama del ‘Play In’ empieza a emerger.

Partidos viernes 3 de octubre Liga MX

Necaxa Vs Pachuca : Azteca 7 y Azteca Deportes



: y Mazatlán Vs Atlético San Luis: Caliente TV



Atlas Vs FC Juárez: Vix Premium a las 21:05 horas

Partido sábado 4 de octubre Liga MX

Querétaro Vs Puebla : Caliente TV a las 17:00 horas



: a las 17:00 horas León Vs Toluca : Caliente TV a las 19:00 horas



: a las 19:00 horas Tigres Vs Cruz Azul : Azteca 7 y Azteca Deportes



: y América Vs Santos: Canal 5, TUDN y Vix Premium a las 21:05 horas

Partidos domingo 5 de octubre Liga MX

Pumas Vs Chivas : Canal 5 , TUDN y Vix Premium a las 19:00 horas



: , y a las 19:00 horas Xolos Vs Monterrey: Caliente TV a las 21:05 horas

Tabla general Liga MX

Toluca : 25 pts Monterrey: 25 pts Club América: 24 pts Cruz Azul : 24 pts Tigres UANL: 22 pts Club Tijuana: 19 pts FC Juárez: 18 pts Pachuca: 17 pts Chivas : 14 pts Pumas: 13 pts León: 12 pts Atlético de San Luis: 10 pts Santos Laguna: 10 pts Atlas: 10 pts Necaxa: 9 pts Mazatlán: 8 pts Querétaro: 8 pts Puebla: 5 pts