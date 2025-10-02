Liga MX; partidos, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 12 (Apertura 2025)
El “viernes botanero” está de regreso con dos imperdibles encuentros que podrás disfrutar en VIVO y GRATIS a través de la señal de Fut Azteca.
Nos acercamos a la recta final del torneo Apertura 2025 , es aquí donde las acciones comienzan a aumentar y los 18 equipos buscarán afianzar un boleto en la fiesta grande.
Este viernes se reanudan las actividades del fútbol mexicano con la jornada 12, ya más de la mitad de la fase regular a concluido y es aquí cuando el drama del ‘Play In’ empieza a emerger.
Partidos viernes 3 de octubre Liga MX
- Necaxa Vs Pachuca: Azteca 7 y
Azteca Deportes
a las 19:00 horas
- Mazatlán Vs Atlético San Luis:
Caliente TV
a las 21:00 horas
- Atlas Vs FC Juárez: Vix Premium a las 21:05 horas
Partido sábado 4 de octubre Liga MX
- Querétaro Vs Puebla: Caliente TV a las 17:00 horas
- León Vs Toluca: Caliente TV a las 19:00 horas
- Tigres Vs Cruz Azul: Azteca 7 y
Azteca Deportes
19:00 horas
- América Vs Santos: Canal 5, TUDN y Vix Premium a las 21:05 horas
Partidos domingo 5 de octubre Liga MX
- Pumas Vs Chivas: Canal 5, TUDN y Vix Premium a las 19:00 horas
Xolos Vs Monterrey: Caliente TV a las 21:05 horas
Tabla general Liga MX
- Toluca : 25 pts
- Monterrey: 25 pts
- Club América: 24 pts
- Cruz Azul : 24 pts
- Tigres UANL: 22 pts
- Club Tijuana: 19 pts
- FC Juárez: 18 pts
- Pachuca: 17 pts
- Chivas : 14 pts
- Pumas: 13 pts
- León: 12 pts
- Atlético de San Luis: 10 pts
- Santos Laguna: 10 pts
- Atlas: 10 pts
- Necaxa: 9 pts
- Mazatlán: 8 pts
- Querétaro: 8 pts
- Puebla: 5 pts
