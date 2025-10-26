Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025; así se vivió la carrera

El Gran Premio de México 2025 , celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue una fiesta para los aficionados al automovilismo y podremos ver la fiesta en vivo.

A pesar de la ausencia de Sergio Checo Pérez , la atmósfera estuvo cargada de emoción, cultura y adrenalina.

History on track 😍 Yuki Tsunoda behind the wheel of the 1965 Mexico winner, the Honda RA272!



裕毅が運転するのは、ホンダを史上初のF1優勝に導いた「ホンダ・RA272」！😍#F1 #MexicoGP @HondaRacingGLB pic.twitter.com/ZXDRsKZ9eH — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Gran Premio de México 2025

NORRIS GANA EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Última vuelta y se pelean por el podio de la CDMX

Últimas vueltas del Gran Premio de México

En la vuelta 59, Norris, Leclerc y Verstappen se consolidan como el 1, 2 y 3.

Vestappen queda en tercer lugar y Norris se afianza en el primer lugar

Sainz tiene la vuelta más rápida ahora.

Lando Norris sigue al frente de la carrera

Verstappen rebasa a Hamilton y ya es séptimo en la vuelta 47

Norris recupera la vuelta más rápida

Norris sigue adelante, seguido de Leclerc y Bearman; Verstappen baja a la octava posición.

Fernando Alonso queda fuera del Gran Premio de México

En la vuelta 33, Verstappen sube a la segunda posición

Russell ahora tiene la vuelta más rápida de la carrera.

Sanción para Carlos Sainz

En la vuelta 27, Tsunoda de Red Bull sube al lugar 5

En la vuelta 26, Verstappen sube a la tercera posición

Hamilton se va a la posición 14

Norris sigue al frente de la carrera que años atrás dominó Verstappen.

En la vuelta 21, Sainz se lleva la vuelta más rápida.

Vuelta 18 y algunos corredores pasan a pits

Se confirma amonestación para Hamilton

Vuelta 14 y Norris se despega de los Ferrari

En la vuelta 12, Verstappen busca por volver al top tres, pero Ferrari cierran el paso al podio.

En la vuelta 9, Bearman sube a la posición 4.

Vuelta 6, Verstappen baja al cinco.

, aunque había alcanzado el lugar 3. En la vuelta 5, las posiciones no se mueven.

Norris le quita la vuelta más rápida a Leclerc.

En la tercera vuelta, las posiciones siguen igual.

En la segunda vuelta, Norris sigue a la delantera y Verstappen cortó la curva, piden penalización; Ferrari tiene el 2 y 3.

y Verstappen cortó la curva, piden penalización; Ferrari tiene el 2 y 3. 14:03: Arranca el Gran Premio de México

14:00: Inicia el Gran Premio de México con las vueltas de formación, los pilotos se acomodan en la parrilla de salida

13:55: Los pilotos se empiezan a acomodar en sus lugares

13:45: Se entona el Himno Nacional Mexicano

Previo a la carrera: una semana de actividades

Desde el miércoles, la Ciudad de México se transformó en el epicentro del automovilismo mundial. El jueves, la F1 Fan Zone abrió sus puertas, ofreciendo a los asistentes simuladores de conducción, exhibiciones de autos históricos y encuentros con pilotos.

El viernes, las prácticas libres dieron inicio a la acción en pista. Los equipos ajustaron sus monoplazas en busca de la mejor configuración para el circuito de 4.304 km.

La clasificación del sábado fue especialmente emocionante, con Lando Norris logrando la pole position , superando a Charles Leclerc y Lewis Hamilton

La parrilla de salida estuvo llena de sorpresas, con pilotos como Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. buscando remontar posiciones.

El regreso de Checo Pérez con Cadillac

Aunque Checo Pérez no participó en la edición 2025 del Gran Premio de México, su presencia se sintió en el ambiente por medio de los aficionados, quienes lo recordaron.

Cadillac , respaldado por General Motors, ha anunciado que Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos titulares para su debut en la categoría reina del automovilismo.

Mirando hacia el futuro: el GP de México 2026

El Gran Premio de México ha sido confirmado en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2028, el próximo año lo viviremos del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Este compromiso asegura que los aficionados mexicanos seguirán disfrutando de la emoción de la F1 en su país durante los próximos años.

La edición 2026 promete ser aún más especial con el regreso de Checo Pérez al circuito, lo que seguramente elevará la pasión y el entusiasmo de los seguidores.

