Impredecible: Así queda el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de México 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ( F1 ) se ha convertido en una de las más impredecibles de los últimos años. A pesar del claro dominio de McLaren en el campeonato de constructores, la clasificación de pilotos no se ha decidido luego del Gran Premio de México y a tres carreras de terminar la temporada, todo puede pasar.

Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren, han dominado todo el año en el campeonato de pilotos, sin embargo, Max Verstappen todavía tiene posibilidad de remontar y la situación es más emocionante que nunca.

Campeonato de pilotos de la F1 luego del GP de México 2025

Las curvas y las rectas del Autódromo Hermanos Rodríguez ayudaron a mantener la emoción en la F1 , dejando un escenario impredecible para las próximas carreras en donde tres pilotos compiten por el campeonato de la temporada 2025:

Lando Norris - 357 puntos Oscar Piastri - 356 puntos Max Verstappen - 321 puntos George Russell - 252 puntos Charles Leclerc - 192 puntos Lewis Hamilton - 142 puntos Kimi Antonelli - 89 puntos Alexander Albon - 73 puntos Nico Hulkenberg - 41 puntos Isaac Hadjar - 39 puntos

Como podemos ver, hay una gran diferencia entre el tercer y el cuarto lugar, por lo que Max Verstappen es el único que podría evitar que McLaren gane el campeonato de pilotos este 2025 y mantener su lugar como el mejor corredor del mundo.

Campeonato de constructores de la F1

En la clasificación de constructores la diferencia es muchísimo más grande. McLaren es el claro ganador y no importa lo que pase en las próximas carreras, el campeonato será suyo. Lo interesante ocurre en los competidores por el segundo, tercer y cuarto lugar, donde cada carrera puede hacer la diferencia.

McLaren - 678 puntos Mercedes - 341 puntos Ferrari - 334 puntos Red Bull - 331 puntos Williams - 111 puntos

Esto es un reflejo del amplio dominio que ha tenido McLaren a lo largo del año, con el extraordinario trabajo de sus corredores Oscar Piastri y Lando Norris.

