MLB: Todos los equipos que han sido bicampeones de la Serie Mundial, ¿Dodgers se une a la lista?

La Serie Mundial de la MLB promete al menos cuatro juegos espectaculares, con el cruce de Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays. En osta ocasión, Dodgers llega como el actual campeón de la Serie Mundial luego de ganarla en 2024 y ahora en 2025 busca hacer historia y conseguir el bicampeonato.

Un caso curioso es el de Toronto Blue Jays, ya que es un equipo con tan solo dos títulos de Serie Mundial, pero que los consiguió en un bicampeonato, al coronarse en las series de 1992 y 1993. De hecho, son las únicas dos finales de Serie Mundial a las que ha llegado y las dos las ganó, ¿podrá mantener su buena racha este 2025?

Los equipos bicampeones de la Serie Mundial

Hasta ahora, solamente siete equipos de la MLB han sido capaces de lograr un bicampeonato de la Serie Mundial . De hecho, en lo que va del siglo XXI, ningún equipo ha podido ser bicampeón.



Chicago Cups. Esta franquicia fue bicampeona en los años de 1907 y 1908 y tardó más de un siglo en volver a ganar la Serie Mundial, ya que lo hizo hasta el 2016 (en ese inter perdió 7 series mundiales);

Esta franquicia fue bicampeona en los años de 1907 y 1908 y tardó más de un siglo en volver a ganar la Serie Mundial, ya que lo hizo hasta el 2016 (en ese inter perdió 7 series mundiales); Athletics. Un equipo que se ha mudado varias veces de ciudad, pero que logró ser bicampeón en 1910 y 1911, así como en 1972 y 1973 (en aquella ocasión fue tricampeonato, porque también ganaron la de 1974);

Un equipo que se ha mudado varias veces de ciudad, pero que logró ser bicampeón en 1910 y 1911, así como en 1972 y 1973 (en aquella ocasión fue tricampeonato, porque también ganaron la de 1974); Boston Red Sox. Un histórico de la MLB

Un histórico de la San Francisco Giantas. De sus ocho títulos de Serie Mundial, fueron bicampeones en las entregas de 1921 y 1922;

De sus ocho títulos de Serie Mundial, fueron bicampeones en las entregas de 1921 y 1922; Cincinnati Reds . El equipo logró el bicampeonato durante la década de los 70’s, en las ediciones de 1975 y 1976;

. El equipo logró el bicampeonato durante la década de los 70’s, en las ediciones de 1975 y 1976; Toronto Blue Jays . En 1992 y 1993, Toronto sorprendió al mundo del béisbol y fue bicampeón de la Serie Mundial;

. En 1992 y 1993, Toronto sorprendió al mundo del béisbol y fue bicampeón de la Serie Mundial; New York Yankees. El equipo más ganador en la historia de la MLB tenía que aparecer en la lista, y es que los Yankees han conseguido bicampeonatos (1927 y 1928; en 1961 y 1962; y en 1977 y 1978), un tricampeonato (1998, 1990 y 2000), un tetracampeonato (1936, 1937, 1938 y 1939) y un pentacampeonato (1949, 1950, 1951, 1952 y 1953).

