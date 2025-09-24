¡Jornada imperdible! Los partidos de la NFL para la semana 4 y dónde verlos
Los partidos de este fin de semana de la NFL serán frenéticos, con un Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs que se robará los reflectores el domingo.
La temporada 2025 - 2026 de la NFL avanza con rapidez y ya llegamos a la semana 4, con partidos que nadie se quiere perder, ya que, aunque todavía es “muy temprano”, podrían ser claves para decidir qué equipos avanzan directamente a Playoffs.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Todos los partidos de la semana 4 de la NFL y dónde verlos
Recordemos que esta semana la NFL llegará a Dublín por primera vez, con los uniformes Rivalries estrenados, todo en el partido de Vikings Minnesota vs Steelers Pittsburgh, el cual comenzará la jornada del domingo. Te dejamos el calendario completo:
Jueves 25 de septiembre:
- Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals
Domingo 28 de septiembre:
- Minnesota Vikings vs Steelers Pitsburgh / 7:30 am
- Washington vs Atlanta Falcons / 11:00 am
- New Orlenas Saints vs Buffalo Bills / 11:00 am / Fox Sports
- Cleveland Browns vs Detroit Lions / 11:00 am
- Titans Tennesse vs Texas / 11:00 am
- Carolina Panthers vs New England Patriots / 11:00 am
- Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaners / 11:00 am / Fox Sports
- Indianapolis Colts vs LA Rams / 14:05 pm / Fox Sports
- Jacksonville Jaguars vs 49ers San Francisco / 14:05
- Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs / 14:25 pm / Fox Sports
- Chicago Bears vs Raiders / 14:25 pm
- Green Bay Packers vs Dallas Cowboys / 18:20 pm / ESPN
Lunes 29 de septiembre:
- New York Jets vs Miami Dolphines / 17:15 pm / ESPN
- Cincinnati Bengals vs Denver Broncos / 18:15 pm / ESPN
🇮🇪 NFL en Dublín por primera vez + uniformes Rivalries— NFL México (@nflmx) September 23, 2025
¿Listo para otra semana de NFL? 🏈🔥
No te los pierdas en 📺📱: @FOXSportsMX / @TUDNMEX por @vix y @ElNueveOf / @ESPNmx, @disneyplusla / #NFLGamePass pic.twitter.com/5abJtC5DN0
Partidos que son imperdibles para los aficionados
Será una gran jornada con partidos muy esperados en prácticamente todos los horarios de la
NFL
, sin embargo, los expertos han coincidido en que los imperdibles de la semana 4 son:
- Minnesota vs Steelers. Además de ser un ‘clásico’ con una rivalidad de años, será la primera vez que la NFL juegue en Dublin y las expectativas son muy altas.
- Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs. Un duelo más entre Lamar Jackson y Patrick Mahomes, dos de los mejores quarterbacks de la NFL que tendrán un enfrentamiento directo que será recordado hasta finales de temporada.
- Green Bay Packers vs Dallas Cowboys. Un espectáculo asegurado con dos equipos que aspiran a ser la sorpresa en su división y que tienen una enorme afición.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.