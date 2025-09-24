¡Oficial! Selección Mexicana tendrá amistoso contra la Argentina de Messi previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Javier Aguirre y Rafael Márquez continúan preparando sus últimos partidos de cara al inicio del Mundial 2026 de la FIFA, pues ahora el presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Tapia confirmó que el próximo año se vivirá el duelo México vs Argentina.

Fue en entrevista con el medio argentino Olé, que el dirigente de la AFA “madrugó” a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) al asegurar que ya se cuenta con un acuerdo cerrado para el compromiso, sin embargo, señaló que aún falta definir el estadio en el cual se disputarán los 90 minutos del juego de preparación.

Selección Mexicana confirma juego con Paraguay en noviembre

¿Cuándo será el México vs Argentina previo al Mundial 2026?

De acuerdo con lo mencionado por el dirigente sudamericano, el juego en el que la Selección Mexicana se medirá contra la Argentina de Lionel Messi se disputará en la próxima fecha FIFA del mes de junio del 2026.

Tomando en cuenta las fechas FIFA que se disputan en este mes año con año, se podría deducir que el México vs Argentina podría jugarse entre el 11 y el 18 de junio del próximo 2026, justo previo al arranque del Mundial.

¿Dónde será el México vs Argentina previo al Mundial de la FIFA?

A pesar de que en los últimos meses los juegos de la Selección Azteca se disputaron en México, el partido ante Argentina volvería a jugarse en suelo estadounidense, pues se dio a conocer que únicamente falta definir el estadio en el cual se disputarán los 90 minutos.

Es por ello que algunas de las ciudades que podrían recibir el México vs Argentina son California, Colorado, Miami y Chicago.

Partidos amistosos de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

Más allá de los partidos de la Selección Mexicana que aún están por concretarse de cara al Mundial 2026, es importante mencionar que el Tricolor ya cuenta con rivales definidos para las fechas FIFA de octubre y noviembre.

Los rivales serán:

México vs Colombia el 11 de octubre

México vs Ecuador el 14 de octubre

México vs Uruguay el 15 de noviembre

México vs Paraguay el 18 de noviembre

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que el sorteo de la FIFA en el que se conocerán a los rivales de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre de este mismo año.

