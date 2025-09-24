Video del pelotazo en el rostro que recibió David Fry en la MLB; lo mandó al hospital

La carrera por el título de la División Central de la Liga Americana en la LMB se detuvo por un momento aterrador. David Fry , bateador designado de los Guardianes de Cleveland, fue hospitalizado tras recibir un pelotazo en la cara durante la sexta entrada del juego contra los Tigres de Detroit.

Fry se preparaba para tocar la bola ante una recta de 99 mph —según expertos— lanzada por Tarik Skubal, pero el impacto directo en nariz y boca lo hizo desplomarse en la caja de bateo.

Inmediatamente, el pitcher se mostró conmocionado mientras el manager Stephen Vogt y el personal médico corrían al campo.

David Fry exited the game after being hit in the face by a pitch.



He was able to walk under his own power and was carted off the field. pic.twitter.com/IrFO20gBbR — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 24, 2025

Traslado y atención médica

El jugador permaneció en el suelo varios minutos antes de recibir ayuda para ponerse de pie y fue trasladado en carrito al hospital.

Primero llegó al Centro Médico Luterano y posteriormente al Campus Principal de la Clínica Cleveland para más pruebas y observación.

Vogt describió el incidente: “Fue directo a la cara. Todos estamos pensando en David y su familia en este momento. Estamos contentos de que esté bien, pero fue un momento verdaderamente aterrador”.

David Fry fuera por 6 u 8 semanas

Las imágenes y exámenes clínicos confirmaron que Fry sufrió múltiples fracturas faciales y nasales del lado izquierdo, mínimamente desplazadas.

Aunque la lesión requiere monitoreo cercano y evaluaciones periódicas, se espera que se recupere completamente en 6 a 8 semanas sin necesidad de cirugía. Fue dado de alta recientemente de la Cleveland Clinic y descansa cómodamente.

Por medio de un comunicado, los Guardians agradecieron a todos los involucrados en su atención: Physician’s Ambulance, el personal médico del Hospital Luterano y de la Cleveland Clinic, así como los enfermeros y médicos de los departamentos de otorrinolaringología y cirugía plástica por su profesionalismo, experiencia y compasión.

Reacciones tras el video viral

Skubal, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, permitió solo dos hits en cinco entradas, pero tras el golpe mostró preocupación. “Ya me he comunicado con él. Solo quiero asegurarme de que esté bien. La salud de él es más importante que un juego de béisbol”, declaró.

Steven Kwan , jardinero de los Guardianes, calificó la situación como “muy aterradora” y destacó la valentía de Fry, quien había regresado al equipo tras una cirugía de codo este año.

Así quedó el partido

Tras el incidente, Skubal cometió errores que permitieron a Cleveland anotar sin batear fuera del infield, incluyendo un lanzamiento descontrolado a George Valera, un tiro a primera entre sus piernas y un balk en la sexta entrada.

Esto permitió que los Guardianes tomaran ventaja de 3-2 y consolidaran su victoria.

