Muere Jorge Corona, fisicoculturista mexicano a los 26 años de edad

Este jueves 23 de octubre se dio a conocer la noticia de la muerte de Jorge Corona, un fisicoculturista mexicano de 26 años de edad que se había posicionado como uno de los entrenadores fitness más populares de México. En sus redes sociales, el joven compartía rutinas y tips para construir un cuerpo fuerte y saludable.

Jorge contaba con más de 25 mil seguidores en su cuenta de Instagram, la disciplina y su empeño lo llevaron a participar en eventos nacionales e internacionales de fisicoculturismo. Familiares y amigos lamentaron su muerte con emotivos mensajes hacia el deportista en sus redes sociales.

¿De qué murió Jorge Corona?

Según lo dado a conocer por familiares, el joven fisicoculturista murió ahogado el pasado 15 de octubre en playas de Quintana Roo, pero fue días después cuando la noticia fue confirmada. Esto fue reafirmado por el fotógrafo Rik Ibarrola y coincidió con que la última publicación del deportista en su cuenta Instagram fue una foto en la playa.

“Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo” dijo el fotógrafo en redes sociales.

Algunos usuarios de Instagram, seguidores de Corona han aclarado que su muerte fue un accidente para que no se adjudique a que haya sido provocado por algún tipo de fármaco o suplemento.

Último mensaje de Jorge Corona

El joven atleta publicó un último mensaje en sus redes sociales el 12 de octubre en Playa del Carmen, se le ve posando y escribió el siguiente texto:

“Súper motivado después de ver ganar a Terry su tercer capítulo Mr Olympia, así menos ganas dan de aflojarle y solo me motiva a seguir sus grandes pasos.”

Un día antes, Jorge también subió fotos disfrutando de un día en un parque acuático de la zona.

