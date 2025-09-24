¡Oficial! Estas son las mascotas para el mundial de 2026; descubre su nombre y lo que representan

Estamos a tan solo un par de meses del Mundial de 2026 y la emoción empieza a aumentar con cada detalle. Después de un periodo largo de silencio, la FIFA ha revelado las mascotas que representarán a los 3 países sedes de la Copa del Mundo del próximo año.

Mascotas oficiales del Mundial de 2026

El anuncio oficial se dio este miércoles 24 de septiembre. Fue mediante una publicación de la cuenta oficial de X, de la FIFA que vimos las primeras imágenes de Maple, Zayu y Clutch.

A pesar de que todavía no hay una imagen clara y definida de las mascotas, si podemos inferir que se tratan de iconos culturales de México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de los rumores “off the record” en redes sociales, Maple podría ser un león en representación de Canadá, Zayu un jaguar para México y Clutch un águila para Estados Unidos.

Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de la #CopaMundialFIFA 2026!

Los exorbitantes precios de la comida en el Estadio Azteca

El coloso de Santa Úrsula ha estado en el ojo del huracán desde que se anunció que recibirá su tercer mundial en 2026.

Por meses hubo muchas tensiones y negociaciones entre la administración del estadio Banorte o Azteca, los dueños de los palcos y la FIFA. La polémica giraba en torno al uso de los palcos, los cuales la FIFA quería incluir con el boletaje normal del evento.

Esta iniciativa violaba los derechos de los dueños de dichos espacios, los cuales tienen el derecho de ir a cualquier evento en el inmueble sin pagar un porcentaje extra.

Legalmente los palcos se consideran propiedad privada. Hace unos días se anunció formalmente que los dueños de palcos y plateas podrán usar sus propiedades y asistir gratuitamente a los partidos del mundial. Sin embargo la experiencia les podría salir en un “ojo de la cara”.

Recientemente salieron a la luz unos supuestos paquetes de alimentos y bebidas que ofrecería el estadio Banorte, amén de tener una experiencia más cómoda y placentera.

El problema radica en que el precio del paquete es de $10 mil 560 dólares (más IVA), lo que equivale a poco más de 193 mil pesos mexicanos, mismo que ofrece distintos alimentos y bebidas para un total de 12 personas por partido.

El paquete incluye 12 bolsas de papas de 170 gramos, 12 bolsas de cacahuates de 150 gramos, hamburguesas, hot dogs, boneless, varias botellas de bebidas alcohólicas, 24 cervezas, 24 refrescos y 24 botellas de agua natural.

El paquete premium tiene un costo de 15 mil dólares (más IVA), lo que equivale a 274 mil 718 pesos mexicanos. Ambos paquetes son para 12 personas, el paquete premium incluye una tabla de quesos y carnes frías.

Cabe mencionar que estos alimentos no serán vendidos ni proporcionados por la FIFA.

Este es el estado actual del Estadio Azteca a 260 días del mundial.

Poco más de 8 meses faltan para la re-inauguración del ahora Estadio Banorte. Los trabajos de remodelación para poder cumplir con los estándares y protocolos de la FIFA iniciaron en mayo de 2024.

Muchas personas han especulado que los tiempos para terminar los trabajos son muy cortos, lo que sí sabemos es que el estadio de manera general sigue igual. Algunas fotos en redes sociales revelan que por la parte interior se encuentra bastante desordenado y en lo que se conoce como obra negra.

La reapertura del Estadio Banorte está prevista para el 28 de marzo de 2026, poco menos de 3 meses antes de que inicie el Mundial de 2026 (11 de junio).

Durante ese periodo el estadio se llamará Estadio Ciudad de México, como parte de las medidas de transparencia de FIFA. Una vez terminado el torneo, se re bautizará como Estadio Banorte.