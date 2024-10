LA Dodgers se lleva la Serie Mundial 2024 vs Yankees en histórica serie

Las vitrinas de Los Angeles Dodgers se hacen más grandes y poco a poco empiezan a codearse con los más ganadores de la MLB. En la Serie Mundial del 2024 se olvidaron de sus fantasmas y lograron un histórico triunfo ante la franquicia más exitosa de las Grandes Ligas, los New York Yankees.

Con su victoria del 2024, LA Dodgers conquistó su octava Serie Mundial , un éxito que lo mete entre los cinco equipos que más veces la han ganado. Por si fuera poco, lo hicieron en una serie en la que fueron claramente superiores.

LA Dodgers es campeón de la Serie Mundial 2024

Tuvieron que pasar 4 años para que LA Dodgers volviera a ser campeón de la Serie Mundial. Suena a poco tiempo, ya que en el 2020 también la ganaron, pero antes de eso vivieron décadas de sequía, pues para llegar a su penúltima Serie Mundial tenemos que remontarnos a 1988.

Hoy día, LA Dodgers tiene uno de los mejores equipos de la MLB, algo que demostraron al ser tan dominantes en la Serie Mundial y conseguir un triunfo por 4-1. Algo que no hubiera sido posible sin la destacada actuación de Freddie Freeman, quien logró un jonrón en los primeros cuatro partidos de la Serie Mundial.

Así fueron los juegos de la Serie Mundial 2024

Cuando empezó la Serie Mundial 2024 se creía que podía llegar a un séptimo partido, pero el dominio de LA Dodgers quedó en el campo desde el primer juego. A continuación, te damos un resumen de los cinco encuentros.

Juego 1, Serie Mundial 2024: LA Dodgers 6-3 NY Yankees

El primer juego fue un espectáculo total. No hubo carreras hasta la quinta entrada, en donde Dodgers abrió el marcador; sin embargo, en la sexta, Yankees logró dos carreras y se puso al frente, un gusto que les duró muy poco.

El encuentro se empató a dos carreras y se alargó. En la décima entrada, los Yankees lograron una carrera más; tenían que proteger la victoria, pero Dodgers llenó las bases y orquestó una remontada histórica, para que el resultado final fuera de 6-3 a su favor.

Juego 2, Serie Mundial 2024: LA Dodgers 4-2 NY Yankees

En el segundo juego de la serie Los Angeles volvieron a ganar en casa. En la segunda entrada consiguieron una carrera y en la tercera entrada sumaron otras tres. Se pusieron arriba en el marcador y nunca soltaron la ventaja.

Juego 3, Serie Mundial 2024; NY Yankees 2-4 LA Dodgers

Ahora en New York, los Dodgers demostraron que no importaba la cancha, podían seguir ganando. Así, en la primera entrada lograron dos carreras, y en la tercera y en la sexta sumaron otro par. Aunque Yankees buscó acortar la distancia, fue hasta la novena entrada en donde pudieron anotar dos carreras, pero no fue suficiente.

Juego 4, Serie Mundial 2024: NY Yankees 11-4 LA Dodges

Aquí ocurrió la sorpresa. Parecía que Dodgers se llevaría la serie por 4-0, pero el equipo de Yankees tuvo su mejor noche y consiguieron una imponente victoria de 11-4 que alargó la serie.

Juego 5, Serie Mundial 2024: NY Yankees 6-7 LA Dodgers

En el último juego de la serie, Dodgers vino de atrás y logró remontar un partido en el que iban abajo 5-0, para después llevar las emociones al máximo y ganar el juego por 6-7. En la última entrada no permitieron que Yankees acortara la distancia y lograron su octavo título de Serie Mundial.

Cuántas veces ha ganado la Serie Mundial LA Dodges

Este es el octavo título de Serie Mundial para LA Dodgers. Una franquicia que empieza a crecer poco a poco y que, si mantiene el dominio que ha demostrado, podría seguir agregando trofeos a sus vitrinas.



1955 / Ganaron 4-3 vs New York Yankees

1959 / Ganaron 4-2 vs Chicago White Sox

1963 / Ganaron 4-0 vs New York Yankees

1965 / Ganaron 4-3 vs Minnesota Twins

1981 / Ganaron 4-2 vs NY Yankees

1988 / Ganaron 4-1 vs Oakland Athletics

2020 / Ganaron 4-2 vs Tampa Bay Rays

2024 / Ganaron 4-1 vs New York Yankees

