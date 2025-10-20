Heineken redefine el GP de México: los fans ahora serán parte de la celebración en el podio

Heineken vuelve a encender la emoción de la Fórmula 1 en nuestro país. Desde 2016, la marca ha sido patrocinador global del deporte más vibrante, llevando la experiencia del Gran Premio más allá de la pista. En México, esa energía se ha transformado en uno de los mejores eventos en el calendario internacional, reconocido por la pasión de su público, la calidad de su producción y las experiencias que lo hacen inolvidable.

Fiestas épicas, DJ´s de talla mundial y activaciones sorprendentes han marcado el camino. Pero este 2025, Heineken dará un paso que cambia las reglas del juego; los fans formaran parte de la celebración en el podio. A través del sitio My Heineken, los consumidores podrán registrarse desde el 6 al 20 de octubre y subir una foto que posteriormente será impresa para ser lanzada al aire durante la ceremonia de premiación de los pilotos, junto con cientos de imágenes de fans de la F1. En otras palabras: sus imágenes estarán en el momento más icónico de la carrera, cuando la victoria se celebre.

Así, Heineken celebra la pasión por la F1 y reafirma que los grandes momentos son mejores cuando se comparten.

“Para nosotros, la F1 no es solo velocidad; es una plataforma para inspirar, emocionar y conectar con los asistentes. Con esta iniciativa acercaremos a miles de fans al corazón del Gran Premio de la Ciudad de México”, señaló Greg Lim, Brand Manager de Heineken.

Con este movimiento, la marca invita a vivir la adrenalina de la carrera desde una nueva perspectiva: la de quienes hacen posible la magia. Porque este año, el podio no será solo de los pilotos… también será de los fans.

Heineken reafirma así su compromiso con la innovación, la emoción y el espíritu de unión que solo la Fórmula 1 despierta, consolidando al Gran Premio de la Ciudad de México como una fiesta de clase mundial donde tú también puedes estar en la cima.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.